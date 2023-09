Torino-Roma, diretta della partita del campionato Primavera 1 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Campionato Primavera 1 2023/2024 che è giunto alla sua quarta giornata. Finalmente il Torino torna a giocare in provincia di Torino: alle 15:00 il fischio d’inizio di Torino-Roma presso il “Campo Valentino Mazzola” di Orbassano. Partita non facile per Scurto e i suoi ragazzi, essendo la Roma una squadra competitiva e collaudata. I giallorossi hanno vinto la Coppa Italia lo scorso anno e in estate hanno vinto la Supercoppa. Toro che dovrà dimostrare il suo valore contro la squadra di Federico Guidi.

Primavera, Torino-Roma: la diretta

1′ Si parte! Muove palla il Toro

PRIMO TEMPO

Squadre in campo: tra poco si parte!

Calcio d’inizio alle ore 15:00

Primavera, Torino-Roma 0-0: il tabellino

Primavera, Torino-Roma: il prepartita

Ore 14:00 Un’ora al fischio d’inizio di Torino-Roma, gara valida per la giornata 4 del campionato Primavera 1. I giocatori delle due squadre sono arrivati al “Campo Valentino Mazzola” di Orbassano, dove si svolgerà il match. A breve scenderanno in campo per il riscaldamento prepartita. L’obiettivo del Torino è chiaro: tornare alla vittoria dopo due pareggi di fila.

Primavera, Torino-Roma: dove vederla in TV e streaming

Torino-Roma Primavera sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale che ha i diritti delle partite del campionato e in streaming sul sito di Sportitalia.

Primavera, Torino-Roma: le formazioni ufficiali

Torino: Abati, Bianay Balcot, Ruszel, Rettore, Savva, Padula, Silva, Dellavalle, Njie, Dalla Vecchia, Muntu. A disposizione: Bellocci, Mahari, Acar, Ciammaglichella, Longoni, Mendes, Gabellini, Zaia, Keita, Franzoni, Marchioro. Allenatore: Scurto.

Roma: Marin, Golic, Chesti, Cherubini, Pisilli, Misitano, Costa, Keramitsis, Mannini, D’Alessio, Louakima. A disposizione: Marcaccini, Plaia, Ienco, Oliveiras, Vetkal, Marazzotti, Bolzan, Alessio, Ivkovic, Guerrero, Graziani. Allenatore: Guidi.