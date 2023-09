Abati compie una sola parata degna di nota in tutta la partita, non ha colpe sul gol: le pagelle di Torino-Roma di Primavera 1.

ABATI 6: una sola parata degna di nota da parte del portiere granata che, all’ultimo minuto di recupero, viene battuto, senza colpe, dal colpo di Keramitsis in pieno recupero.

BIANAY 5,5: il Torino, specialmente nel secondo tempo, soffre troppo nella propria corsia di destra, con Bianay che viene troppo spesso puntato e superato dagli avversari.

DELLAVALLE 7: è un vero e proprio muro in difesa, impossibile da superare per i giocatori della Roma. Con le sue chiusure sempre puntuali risolve diverse situazioni potenzialmente pericolose. Senza dubbio tra i migliori in campo.

RETTORE 6: insieme a Dellavalle forma un coppia solida di centrali. Non si fa condizionare dal giallo che riceve nel primo tempo, si fa trovare sempre al posto giusto nel momento giusto e offre una buona prestazione.

MUNTU 6: non sempre preciso in fase difensiva, un suo errore nel primo tempo lancia pericolosamente la Roma in un contropiede due contro uno, fortunatamente sventato da Dellavalle. Meglio in fase offensiva dove si propone con costanza in avanti.

