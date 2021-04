Torino-Spal, la diretta della partita del campionato Primavera 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Seconda partita per il Torino del Coppitelli bis: tornato sulla panchina granata dopo l’esonero di Cottafava, l’allenatore granata è a caccia dei primi punti. Oggi alle 10.30 Torino-Spal (si giocherà ancora al Comunale di Volpiano) è l’occasione per iniziare la rincorsa verso la salvezza. Toro penultimo in classifica (ma con una partita in meno, quella contro l’Empoli che sarà recuperata il prossimo 28 aprile), mentre la Spal è una rivelazione di questo campionato. Segui in diretta Torino-Spal Primavera su Toro.it.

Primavera, Torino-Spal: il prepartita

Ore 9.30 Manca un’ora al fischio d’inizio del match tra Torino e Spal. A Volpiano, fra poco, le squadre scenderanno in campo per il riscaldamento, seguiti da vicino dai rispettivi tecnici. Coppitelli non avrà a disposizione il portiere Sava, che ieri ha partecipato alla trasferta della Prima squadra a Udine vista l’assenza di Sirigu.

Primavera, Torino-Spal: dove vederla in tv e streaming

Torino-Spal in diretta sarà trasmessa da Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, e su Torino Channel, canale 234 di Sky.

Primavera, Torino-Spal: formazioni ufficiali

Primavera, Torino-Spal: la diretta

Calcio d’inizio alle 10.30