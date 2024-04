Torino-Hellas Verona, diretta della partita del campionato Primavera 1 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino-Hellas Verona è la gara della 28a giornata del campionato Primavera 1. La squadra granata deve riscattare la sconfitta in finale di Coppa Italia dello scorso giovedì, che ha premiato ai rigori la Fiorentina. Testa dunque alla corsa ai playoff, che richiede una vittoria soltanto accarezzata nell’ultimo turno nella trasferta di Empoli, dove l’ex Corona ha messo la firma in extremis sul 2-2 finale. Occasione quella di oggi anche per portare a quattro la striscia di risultati utili consecutivi, cominciata coi due successi su Monza e Genoa. Di fronte ai granata l’Hellas Verona nono classificato a quota 37, sette in meno dei granata, che proverà a giocarsi le sue chance di rientrare nel discorso playoff. Il calcio di inizio della gara è alle ore 16.30. Segui Torino-Hellas Verona in diretta con noi su Toro.it.

Primavera, Torino-Hellas Verona: la diretta

25′ Fallo di Perciun in attacco. Si riprende con la punizione per l’Hellas.

24′ Conclusione di Dell’Aquila che nasce da una bella giocata personale. L’ex Spal riceve al limite dell’area spalle alla porta, per poi convergere verso destra, girarsi e calciare in direzione del secondo palo. Tiro fuori dallo specchio.

23′ Hellas al tiro con Patanè. La sua conclusione col destro da zona defilata si spegne sul fondo

22′ La gara presenta ora continui capovolgimenti di fronti, mantenendosi elettrica.

21′ Fallo di Dalla Vecchia su D’Agostino, dopo un’azione imbastista da Silva a sinistra. Il brasiliano salta prima un uomo per poi crossare sul secondo palo. Pallone allontanato dalla difesa scaligera.

20′ Fallo di De Battisti a centrocampo su Silva. Punizione Torino.

19′ Il Torino alza ora la pressione sulla costruzione dal basso della squadra di Sammarco.

18′ Si riprende con la rimessa e il pallone restituito dal Verona al Torino.

17′ Gioco fermo. Padula a terra dopo un contrasto con D’Agostino.

16′ Continua la pressione dell’Hellas, con il Torino che si piazza dietro la linea del pallone.

15′ Ajayi ancora pericoloso. Palla al centro per il 14 dell’Hellas da sinistra. Tiro a botta sicura, con Dellavalle che deve immolarsi sulla linea per evitare il vantaggio ospite.

14′ Il Verona guadagna frazioni di campo e prova a impensierire il Torino con una palla messa al centro per Ajayi che prova a coordinarsi in una rovesciata. Bonadiman impedisce l’efficacia della conclusione, con la palla che sfila sul fondo

12′ Fallo in attacco di Perciun su Cazzadori. Punizione Hellas.

11′ Una lunga serie di transizioni a centrocampo tra le due squadre, a conferma del ritmo elevato di queste prime battute.

10′ Il Torino allontana la minaccia. Jonathan Silva prova a trasformare l’azione da difensiva in offensiva, ma viene frenato sulla corsa con un fallo. Punizione in favore dei granata.

9′ Sul nuovo corner arriva la conclusione di D’Agostino da fuori area. Stesso esito, con un altro corner.

8′ Calcio d’angolo a destra per l’Hellas battuto sul primo palo. Tenta la conclusione Ajayi. Pallone deviato e nuovo giro dalla bandierina.

4′ Fallo su Padula a centrocampo. Punizione per i granata

3′ In questa prima fase di gioco l’Hellas Verona controlla il possesso con il Torino pronto a ripartire.

1′ Si parte col calcio d’inizio battuto dall’Hellas Verona

Primavera, Torino-Hellas Verona 0-0: il tabellino

Primavera, Torino-Hellas Verona: il prepartita

Per la partita di campionato contro il Verona il tecnico del Torino, Scurto, ritrova Longoni, che era squalificato nella finale di Coppa Italia. L’attaccante parte dalla panchina. Nella formazione titolare si rivedono Dell’Aquila, Muntu e Dalla Vecchia, mentre partono dalla panchina Ciammaglichella e Njie.

Primavera, Torino-Hellas Verona: dove vederla in TV e streaming

Torino-Hellas Verona in diretta TV si può vedere su Sportitalia. In diretta streaming la partita è trasmessa dal sito ufficiale di Sportitalia, che detiene i diritti televisivi dell’intero campionato. La diretta web su Toro.it.

Primavera, Torino-Hellas Verona: le formazioni ufficiali

Torino: Abati, Bianay Balcot, Ruszel, Dell’Aquila, Padula, Perciun, Silva, Dellavalle, Bonadiman, Dalla Vecchia, Muntu. A disposizione: Brezzo, Casali, Acar, Mullen, Ciammaglichella, Longoni, Mendes, Gabellini, Njie, Franzoni, Marchioro. Allenatore: Scurto.

Hellas Verona: Toniolo, Dalla Riva, Patane, D’Agostino, Ajayi, De Battisti, Riahi, Cazzadori, Corradi, Popovic, Cisse. A disposizione: Ravasio, Marchetti, Nwanege, Dentale, Agbonifo, Szimionas, Doucoure, Caneva, Valenti, Fagoni, Vermesan. Allenatore: Sammarco.