Udinese-Torino, diretta della partita del campionato Primavera 1 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torna il weekend e con esso il campionato Primavera 1. I Torelli di Scurto, raggiunti dalla Roma sulla vetta della classifica, si preparano ad affrontare l’Udinese. Penultimi in classifica, i friulani arrivano da una vittoria contro il Cesena. Anche i granata hanno raccolto i tre punti contro la Samp, portandosi a quota 29 e riaprendo i conti contro i giallorossi. Le due formazioni scenderanno in campo alle ore 11.00. Segui la diretta di Udinese-Torino su Toro.it.

Primavera, Udinese-Torino: la diretta

9′ Il Toro tenta il contropiede cercando Dell’Aquila ma non lo trova

8′ Grande occasione per il Torino! Ci prova Jurgens, servito da un compagno e calcia in porta. L’arbitro fischia per posizione di fuorigioco

6′ Il vento complica le traiettorie dei palloni nei lanci lunghi

5′ Buona chiusura difensiva di testa di Opoku che cerca Jurgens, ma la sfera esce e torna all’Udinese

2′ Corner per i friulani. Sfera messa sul primo palo e toccata da Abdalla, ma Passador blocca il pallone

1′ Si comincia! Primo pallone giocato dai granata, che cercano subito la zona offensiva con un lancio lungo

PRIMO TEMPO

Primavera, Udinese-Torino 0-0: il tabellino

Udinese: Mosca, Guessand, Cocetta, Centis, Ulineia Buta, Iob, Russo, Zunec, Abdalla, Asante, Pejicic. A disp. Mecchia, Tedeschi, Di Lazzaro, Panagiotakopoulos, Nwachukwu, Nuredini, De Crescenzo. All. Sturm.

Torino: Passador, Wade, Anton, Dell’Aquila, Ansah, Jurgens, Silva, Dellavalle, Ruiz, Ruszel, Opoku. A disp. Brezzo, Servalli, Gaj, Rettore, D’Agostino, Caccavo, Corona, Ciammaglichella, Savva, Bura, Njie, Barzago, Taouri, Capac. All. Fioratti (Scurto squalificato)

Primavera, Udinese-Torino: il prepartita

Tutto pronto in casa friulana per Udinese e Torino, che si affronteranno tra poco per conquistare i tre punti. Situazioni di classifica e motivazioni diverse per le due squadre: da un lato, i firulani, al fondo della classifica che tentano di riemeregere; dall’altro i granata, che vogliono restare agganciati alla Roma per non perdere la vetta. Si prospetta quindi una sfida importante per entrambe le squadre. Tra i fiori all’occhiello di Mister Sturm, Ulineia Buta, che ptorebbe costituire un pericolo non indifferente per la retroguardia granata.

Primavera, Udinese-Torino: le formazioni ufficiali

