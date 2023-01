Toro fuori ai quarti di finale: sul 2-0, il Toro Primavera subisce quattro gol dal Genoa ed esce dalla competizione

Un pesante ko, costato l’eliminazione ai quarti di finale della Coppa Italia. Il Toro Primavera, avanti 2-0, cede 4-2 al Genoa in casa. In diciotto minuti i liguri ribaltano la partita conquistando la semifinale. “Credo che i ragazzi abbiano fatto una buona partita fino alla rete del 2-1 – ha spiegato Scurto -. Abbiamo pagato i singoli episodi in tutte le loro occasioni da gol. Mentalmente abbiamo subito il contraccolpo dopo una buona prima parte di gara. Dovremo essere bravi a ripartire nonostante questa delusione, recuperando energie fisiche e mentali”.