Torino-Genoa, diretta della partita della Coppa Italia Primavera 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Così come la Prima squadra, anche la Primavera del Torino si è qualificata per i quarti di finale di Coppa Italia dove affronta quest’oggi il Genoa. La partita si gioca al Silvio Piola di Vercelli, che da questa stagione è lo stadio delle partite casalinghe della formazione allenata da Giuseppe Scurto. La partita è a eliminazione diretta, chi vince accede alle semifinali dove incontrerà la vincente di Fiorentina-Atalanta. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 16, segui Torino-Genoa in diretta con noi su Toro.it.

Coppa Italia Primavera, Torino-Genoa: la diretta

8′ Il gol: conclusione perfetta di Jurgens che piazza il pallone sotto l’incrocio dei pali

8′ GOOOOOOOOOOOLLLLLL di Jurgens!!!

6′ Doppia OCCASIONE per il Torino: contropiede della squadra granata che va alla conclusione con Jurgens il cui tiro è respinto da Sattanino, la palla arriva poi a Dell’Aquila ma è ancora bravo il portiere del Genoa.

1′ Inizia la partita

Coppa Italia Primavera, Torino-Genoa 1-0: il tabellino

Marcatori: pt 8′ Jurgens (T)

Torino (4-3-1-2): Passador; Dembele, Anton, Dellavalle, Opoku; Ruiz, Ruszel, Weidmann; Jurgens; Dell’Aquila, Ansah. A disposizione: Brezzo, Servalli, Gaj, Wade, Rettore, D’Agostino, Caccavo, Corona, Ciammaglichella, Silva, Dalla Vecchia, Savva, Bura, Njie, Capac. Allenatore: Scurto.

Genoa (4-3-3): Sattanino; Orlandi, Pittino, G. Calvani, Lattucchella; Lipani, Disegni, Palella; Ambrosini, Debenedetti, Mosole. A disposizione: Calvani, Bogunovic, Sarpa, Scaravilli, Scartoni, Arboscello, Lurani, Toniato, Papadopoulos, Accornero, Bifini, Casagrande, Fini. Allenatore: Agostini.

Coppa Italia Primavera, Torino-Genoa: il prepartita

Per Giuseppe Scurto la Coppa Italia è un obiettivo primario e, per questo motivo, ha scelto di schierare la formazione titolare. Niente turnover e niente spazio alle seconde linee: contro il Genoa giocano i titolari a partire dal portiere Passador fino a Dell’Aquila, Ansah e Jurgens in attacco. C’è anche il terzino Dembelè, che nelle ultime settimane è stato sempre aggregato con la Prima squadra andando spesso in panchina, per via anche dei tanti infortuni che hanno colpito la squadra di Juric.

Coppa Italia Primavera, Torino-Genoa: dove vederla in TV e in streaming

Non è prevista nessuna diretta televisiva di Torino-Genoa e neanche nessuna diretta streaming. Segui Torino-Genoa in diretta web su Toro.it.

Coppa Italia Primavera, Torino-Genoa: le formazioni ufficiali

Torino: Passador, Anton, Dell’Aquila, Ansah, Jurgens, Dellavalle, Dembele, Ruiz, Weidmann, Ruszel, Opoku. A disposizione: Brezzo, Servalli, Gaj, Wade, Rettore, D’Agostino, Caccavo, Corona, Ciammaglichella, Silva, Dalla Vecchia, Savva, Bura, Njie, Capac. Allenatore: Scurto.

Genoa: Sattanino, Orlandi, Lattuchella, Palella, Calvani, Pittino, Ambrosini, Disegni, Debenedetti, Lipani, Mosole. A disposizione: Calvani, Bogunovic, Sarpa, Scaravilli, Scartoni, Arboscello, Lurani, Toniato, Papadopoulos, Accornero, Bifini, Casagrande, Fini. Allenatore: Agostini.