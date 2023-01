Come la prima squadra, anche la formazione Primavera del Torino è approdata ai quarti di Coppa Italia, dove affronterà il Genoa

Fin qui la stagione della Primavera del Torino, allenata da Scurto, è stata molto positiva. Domani si aprono i quarti di finale di Coppa Italia Primavera e proprio come la prima squadra, anche i giovani granata hanno centrato la qualificazione. Appuntamento a domani, 25 gennaio, alle ore 16:00 allo Stadio Silvio Piola di Vercelli per Torino-Genoa. Alle 13:00 ci sarà invece Roma-Napoli. Mentre le altre due gare, Fiorentina-Atalanta e Inter-Sampdoria, saranno giocate rispettivamente l’8 febbraio alle 14:00 e il 22 febbraio alle 14:15.

Il percorso dei granata

Ottimo il percorso dei granata in Coppa Italia, che hanno raggiunto senza problemi i quarti. Nel primo turno preliminare i ragazzi hanno battuto per 5-0 in casa il Como. Nel secondo turno, sempre in casa, 4-1 alla Cremonese. Gli ottavi di finale invece sono stati in trasferta, dove in Sardegna contro il Cagliari è arrivata la vittoria per 2-1. Ora in casa ci sarà il Genoa ai quarti. In campionato i granata arrivano da una sconfitta per 2-1 in trasferta a Udine, ma sono comunque primi in classifica a 29 punti, a pari merito con la Roma.

Il percorso dei rossoblù

I liguri, allenati da Alessandro Agostini, disputano il campionato Primavera 2, girone A. Sono primi in classifica a 37 punti. Nel primo turno hanno vinto per 2-1 in casa contro la Virtus Entella. Al secondo turno hanno invece battuto in trasferta il Milan per 2-1. Stesso risultato sempre in trasferta agli ottavi, contro il Sassuolo però. Una squadra che sembra pronta a tutti gli effetti per fare il salto in Primavera 1, dopo la retrocessione dello scorso anno. Avversario ostico e da non sottovalutare per il Toro.