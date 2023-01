I ragazzi di Scurto dovranno cercare di rilanciarsi dopo la bruciante sconfitta rimediata in Coppa Italia contro il Genoa

Dopo la sconfitta rimediata contro l’Udinese in campionato e l’eliminazione dalla Coppa Italia arrivata in settimana, il Torino Primavera non vorrà assolutamente sbagliare nel match contro il Bologna che si disputerà domani alle 16.30 tra le mura dello stadio Silvio Piola di Vercelli. I granata, che stanno vivendo un’ottima stagione e non a caso si trovano primi in classifica insieme alla Roma, contro i rossoblù dovranno dimostrare di non aver dato inizio a una piccola crisi e soprattutto dovranno far vedere di aver fatto subito un reset dal punto di vista mentale dopo la clamorosa sconfitta contro il Genoa, che ha interrotto il cammino dei granata in Coppa. Ma quello che è stato clamoroso non è tanto la sconfitta, ma come è arrivata. La squadra guidata da Giuseppe Scurto infatti, è passata dal trovarsi in vantaggio 2-0 a perdere 2-4. Ora la Primavera granata dovrà concentrarsi solamente sul campionato, che sarà ancora lungo e pieno di insidie, con l’obiettivo di continuare sulla strada intrapresa fino a qui e di non rovinare quanto di buono fatto fino ad oggi a partire dal match contro il Bologna.

Anche il Bologna, dopo la sconfitta contro l’Atalanta, vorrà tornare a vincere

Quella tra i granata e gli emiliani si preannuncia una sfida molto, ma molto combattuta perché così come il Toro anche la Primavera del Bologna deve rialzare la testa dopo la sconfitta rimediata contro l’Atalanta, in una prova dove però bisogna sottolineare che da parte dei rossoblù non è mancata la prestazione. Contro i nerazzurri la squadra di mister Luca Vigiani ha rimediato la prima sconfitta del 2023, scivolando così al nono posto in classifica. Adesso contro la squadra di Scurto i rossoblù cercheranno di tornare a conquistare i 3 punti sapendo che non sarà affatto semplice, anche perché i granata vogliono assolutamente continuare a cullare il sogno scudetto. Sarebbe il premio più bello per l’ottimo lavoro che stanno svolgendo in primis il responsabile del settore giovanile granata Ruggero Ludergnani, capace di andare in estate a pescare profili molo interessanti e Giuseppe Scurto, che fin dai primi giorni nel capoluogo piemontese ha dimostrato di essersi calato perfettamente nel mondo Toro.