Torino-Bologna, diretta della partita del campionato Primavera 1 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Dopo la Coppa Italia, la Primavera di Scurto si prepara a tornare in campo. Questa volta è il turno del Bologna di viviani, reduce da una sconfitta con l’Atalanta. Nonostante le sette posizioni che separano le due formazioni, sono solo sei i punti di distanza totali, che dimostrano quanto sia corta la classifica in questo campionato. Alle ore 16.30 si affronteranno sul rettangolo verde del “Silvio Piola” di Vercelli, entrambe a caccia dei tre punti. Segui la diretta di Torino-Bologna Primavera su Toro.it.

Primavera, Torino-Bologna: la diretta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI TORINO-BOLOGNA

23′ Tentivo di scatto in avanti di Njie. L’arbitro assegna una rimessa laterale al Bologna

21′ Sfera battuta alta sopra la traversa

20′ Weidmann subisce fallo. Punizione per il Toro

19′ Jurgens abbattuto davanti alla’rea rossoblu. I granata restano in avanti

18′ Recupero della difesa granata. Fallo del Bologna. Sfera battuta corta da Anton, che fa girare la sfera

17′ Corner in favore dei granata. Sfera messa in mezzo. Ci prova Caccavo di testa ma non riesce a trovare la spizzata vincente!

16′ Punizione per il Toro. Sfera messa sul secondo palo. Tentativo di colpo di testa ma la sfera esce

15′ Ammonito Corazza per un fallo su Demblè

14′ Fallo subito da un giocatore granata. Riparte il Toro dalle retrovie

13′ Rimessa da fondo di Passador. I granata faticano a gestire il pallone

11′ Pericolo Bologna! Sfera messa in mezzo per Corazza che tenta il tiro! Si salva il Toro

10′ Il Toro cerca di avanzare a sinistra e conquista una rimessa laterale

9′ Giro palla del Bologna

6′ Il Toro recupera la sfera. Ci prova Ciammaglichella che recupera la sfera su Corazza. Perde poi la sfera ma ritrova Dembelè. Cross sul secondo palo e colpo di testa ma l’arbitro fischia fallo in attacco

4′ Rimessa laterale per il Toro, che rischia qualcosa ma mantiene il possesso della sfera

3′ Si riparte da Franzini che cerca il lancio lungo. Primo tentativo di Raimondo, che non trova la porta

2′ Gestione di palla dei rossoblu, che aprono a destra. Il Toro aumenta il pressing. Contatto in area granata tra Opoku e Anatriello, ma l’arbitro lascia giocare

1′ Si parte! Primo pallone giocato dal Bologna, che cerca subito un lancio lungo!

PRIMO TEMPO

Primavera, Torino-Bologna 0-0: il tabellino

Ammonito: pt 15′ Dembelè (B);

Torino: Passador, Anton, Caccavo, Jurgens, Ciammaglichella, Dellavalle, Dembele, Njie, Weidmann, Ruszel, Opoku. A disp. Brezzo, Servalli, Gaj, Rettore, Dell’Aquila, Ansah, Corona, Silva, Savva, Ruiz, Barzago, Taouri. All. Scurto.

Bologna: Franzini, Mercier, Amey, Anatriello, Raimondo, Corazza, Bynoe, Diop, Rosetti, Motolese, Urbanski. A disp. Raffaelli, Gasperini, Wallius, Maltoni, Mmaee, Busato, Menegazzo. All. Vigiani.

Primavera, Torino-Bologna: il prepartita

Due squadre diverse a confronto oggi al “Silvio Piola” di Vercelli. I Torelli arrivano da un periodo di calo con la sconfitta in cmapioanto contro l’Udinese e l’uscita dalla Coppa Italia. Restano eprò ai vertici di classifica, con la Roma a pari punti. Diversa è invece la situazione dei rossoblu, più altalenanti nel proprio rendimento ma che possono fare male. Si prospetta una sfida complicata, con giocatori di livello da entrambe le parti.

Primavera, Torino-Bologna: dove vederla in TV e streaming

La sfida Torino-Bologna sarà trasmessa in diretta su SI Solo Calcio, canale 61 del digitale terrestre, e in streaming su Sportitalia.com .