La squadra di Scurto vuole tornare a conquistare i 3 punti e vuole farlo già contro l’Empoli in una partita che si preannuncia combattuta

Continua un periodo un po’ complicato per il Torino Primavera, periodo iniziato dopo la sosta. E pensare che prima della pausa i granata erano riusciti a inanellare ben otto vittorie di fila. Poi hanno riscontrato le prime difficoltà con la squadra guidata da Giuseppe Scurto. Attualmente i granata fanno fatica a gestire le partite e a conquistare punti. Nell’ultima partita disputata dalla Primavera del Torino, contro il Bologna, i granata sono riusciti a tornare a conquistare un risultato utile, subendo però la terza rimonta consecutiva. Contro l’Empoli gli uomini di Scurto proveranno a dare una svolta per cercare di uscire da un momento difficile e per continuare a insidiare la Roma nella corsa scudetto, dopo che i giallorossi grazie al mezzo passo falso del Toro e al successo rimediato contro l’Udinese sono tornati da soli in vetta alla classifica. I granata non vogliono smettere di cullare il sogno tricolore (un sogno che solamente qualche mese fa sembrava impossibile) e dovranno dimostrarlo nella partita contro l’Empoli allenato da Antonio Buscè, che ormai da diversi anni lavora all’interno del settore giovanile del club toscano.

Empoli Primavera: reduce da un periodo tra alti e bassi

Buscè è un senatore all’interno dell’Empoli e rappresenta un punto di riferimento importante per la società azzurra. In questa stagione il tecnico classe 1975 insieme ai suoi ragazzi sta portando avanti una stagione tranquilla. Infatti i toscani si trovano a occupare il decimo posto in classifica con 22 punti. Nell’ultimo periodo la squadra di Buscè ha registrato diversi alti e bassi raccogliendo nelle ultime 5 giornate di campionato 2 vittorie, 1 sconfitta e 2 pareggi, gl’ultimo lunedì scorso contro il Napoli. Dunque anche l’Empoli, così come il Toro, è alla ricerca di una svolta. Per i granata la cosa fondamentale sarà non sottovalutare i toscani e cercare di gestire al meglio la partita soprattutto a livello mentale.