Torna il weekend e con esso il campionato Primavera. Il Torino di Scurto, reduce da un pareggio col Bologna, si prepara ad affrontare l’Empoli di Buscè. I toscani arrivano da un periodo di ripresa in campionato, a differenza dei granata, che faticano a risollevarsi dal calo subito. CI proveranno però oggi, alle ore 14.30, per recuperare la vetta della classifica. Segui la diretta su Toro.it.

Primavera, Empoli-Torino 3-0: il tabellino

Marcatori: pt 45′ Marianucci (E); st 2′ Nabian (E): st 10′ Degli Innocenti (E)

Ammoniti: pt 39′ Ciammaglichella (T); st 41′ Ruiz (T)

Empoli: Stubljar, Marianucci, Degli Innocenti (st 37′ Tropea), Stassin, Boli, Ignacchiti, Renzi, Angori, Kaczmarski (st 17′ Barsi), Ekong (st 37′ Seck), Bucancil (st 32′ Alessio). A disp. Fantoni, Tampucci, Indragoli, Magazzu, Fini, Vallarelli, Zenelaj, Botrini. All. Buscé.

Torino: Servalli, Anton (st 21′ Makadji), N’Guessan, Caccavo (st 1′ Ansah), Jurgens (st 26′ Corona), Ciammaglichella (st 1′ Dell’Aquila), Dellavalle, Dembele, Ruiz (st 1′ Silva), Njie, Weidmann. A disp. Passador, Brezzo, Rettore, Opoku, Acar, Barzago, Taouri, Capac. All. Scurto.

Primavera, Empoli-Torino: la diretta

45+3′ Finisce qui! Il Toro cade contro l’Empoli subendo un pesante 3-0!

45+2′ PEricolo Seck. servalli è costretto ad uscire rapidamente per allontanare la sfera

45′ 3 minuti di recupero

43′ Tetativo di Ruiz dalla distanza! Stubljar gli dice no

42′ Punizione per i toscani. Batte Angori, la difesa del Toro copre bene e lascia scorrere la palla fino a Servalli

41′ Ammonito Ruiz per un fallo su Seck

38′ Giro palla del Toro. Weidmann perde la sfera e concede contropiede aglia zzurri. Barsi si attiva e scatta in avanti ma non trova Alessio

37′ Sostituzione nell’Empoli: entrano Tropea e Seck al posto di Degli Innocenti e Ekong

33′ Buona chiusura di N’Guessan su Ekong. Copre la sfera fino al recupero di Servalli, che fa ripartire i suoi

32′ Sostituzione nell’Empoli: esce Nabian per Alessio

31′ Punizione per l’Empoli con Nabian che resta a terra

30′ Sfera messa in mezzo. I granata non trovano lo specchio

29′ Corner per il Toro

26′ Sostituzione nel Toro: esce Jurgens ed entra Corona

26′ Corner per il Toro. Sfera messa in mezzo, ma Stubljer non trattiene. I granata restano lì

25′ Fallo di Silva ai danni di un avversario. Punizione per l’Empoli che riparte velocemente

24′ Il Toro risponde con Ansah! Stubljar salva i suoi

23′ PARATA DI SERVALLI! Ci riprova Dgli Innocenti sullo stesso angolino ma il portierone granata gli dice no!

22′ Rigore per l’Empoli con N’Guessan che pensa la palla sia uscita e la prende con le mani

21′ Sostituzione nel Toro: esce Anton ed entra Makadji

20′ Copertura efficace di Dellavalle su Ignacchiti. Intanto resta a terra Anton

17′ Sostituzione nell’Empoli: fuori Kaczmarski per Barsi

16′ Sfera ancora all’Empoli, che la fa girare gestendola e guadagnando tempo

13′ Ci prova il Toro! Jurgens riceve palla e calcia cercando di ridurre il divario. Stubljar devia la sfera senza bloccarla. Il Toro rimane lì

11′ Azione del gol: ci pensa Degli Innocenti a emtterla dentro dal dischetto, spiazzando Servalli e siglando il 3-0

10′ Gol dell’Empoli!

9′ Silva commette fallo su Nabian entrando troppo irruento

8′ Rigore per l’Empoli!

7′ Empoli che gestisce la sfera

5′ Punizione per il Toro. Parte Dell’Aquila di sinistro. La difesa devia la sfera che arriva a Stubljar

3′ Tentativo di Ansah, che prova il tiro per caricarsi

3′ Azione del gol: basta pochissimo a permettere all’Empoli di raddoppiare. Ci pensa Nabian sfruttando un inizio disastroso di Dembelè, che non lo ferma

2′ Gol dell’Empoli!

1′ Si ricomincia! Primo pallone gestito dal Torino

1′ Sostituzione nel Toro: entrano Ansah, Dell’Aquila e Silva al posto di Caccavo, Ciammaglichella e Ruiz

SEOCNDO TEMPO

45+1′ Finisce qui il primo tempo! Empoli in vantaggio sui granata!

45+1′ Scivolata provvidenziale per N’Guessan, che soffia la sfera a Ekong e allontana

45′ 1 minuto di recupero

45′ Azione del gol:su sviluppo da corner, la sfera a rriva da Marianucci che si coordina e la mette nell’angolino. seralli tituba e non riesce a evitare il gol!

45′ Gol dell’Empoli

44′ Schema dell’Empoli dalla bandierina

44′ Chiusura provvidenziale di Dembelè, che evita un danno targato Ekong e mette la sfera in corner

43′ Corner per il Toro. Schema per i granata. N’Guessan serve Weidmann, che calcia ma la difesa empolese allontana

42′ Tentativo di Anton, che calcia ma nont rova lo specchio. Rimessa da fondo per gli azzurri

39′ Ammonito Ciamamglichella per un fallo su Renzi

37′ Giro palla dell’Empoli. Dembelè recupera e riparte, ma rimane a terra Kaczmarski. C’è dopo un contatto tra Degli Innocenti e un avversario. Si ferma il gioco

36′ Fallo di Ruiz ai danni di Renzi. Punizione per l’Empoli

35′ Giro palla del Torino. Weidmann spreca un pallone servendo in uan zona di campo senza compagni. Boli recupera il possesso della sfera

33′ Corner per il Toro. Batte Ruiz in mezzo. La difesa dell’Empoli allontana. Ekong ne aprofitta e scatta in avanti, disturbato da Dembelè. Attraversa tutto ilc ampo e arriva da Servalli, am non trova lo specchio

31′ Punizione per i granata che provano a sfruttare uno schema. La mancanza di velocità non li favorisce

30′ Ciammaglichella a caccia di spazi. Angori commette fallo ai danni di Jurgens in un punto insidioso

26′ Pallone lungo per Njie, che non ci arriva. Le sfera resta ai granata, che tornano in avanti con Weidmann. Stassin ci mette il piede e allontana

25′ Fuorigioco dell’Empoli. Si riparte da un lancio lungo di Servalli

23′ Rimessa laterale per il Toro, che fa girare palla a centrocampo. Il dai-e-vai tra Dembelè e Njie viene vanificato da Stassin

22′ Bolì cerca il movimento di Ekong in avanti,che lotta con N’Guessan. Il difensore granata subisce fallo e permette ai suoi di respirare

20′ Tocco di mano in area su una ripartenza di Caccavo. C’è però un fallo in attacco. L’arbitro ferma il gioco

19′ Corner per l’Empoli. Palla emssa in mezzo da Degli Innocenti. Servalli allontana coi pugni. Il Toro riparte

18′ Ancora giro palla per l’Empoli. Dembelè soffia il pallone agli avversari e cerca di servire Weidmann. Una scivolata di Ignachitti gli fa perdere il pallone

17′ Fallo subito da Nabian, che conqusita una punizione

16′ Occasione Toro! Ci prova Weidmann di destro, sfruttando un varco in corsa. Nessun problema per Stubljar

14′ Fuorigioco di Caccavo, che si trova tutto solo davanti a Stubljar. L’arbitro ferma il gioco

13′ Corner per i toscani. Sfera battuta da Angori sul primo palo. La difesa granata chiude e cerca la ripartenza, ma non la trova

12′ Soffre il Torino, con l’Empoli che continua l’assedio. Ci prova ancora Ekong. Servalli chiude in out

10′ Corner per gli azzurri. Schema dalla bandierina. Degli Innocenti calcia in mezzo. Ci prova di testa Stassin, che non troca lo specchio

9′ Ancora Empoli pericoloso! Ci prova Ekong scattando in avanti e cercando lo specchio. La sfera finisce alle spalle di Servalli

8′ Rimane a terra Dembelè dopo uno scontro con Ekong. Punizione che riporta palla alle retrovie granata

7′ Ci prova Nabian di sinsitro! Servalli gli dice no! I granata faticano a uscire dal momento di fatica

4′ Weidmann scatta in avanti e viene fermato conquistando una punizione. Sfera calciata lunga in mezzo da Caccavo che non ci arriva

3′ Fallo di Njie ai danni di Angori. Punizione per l’Empoli

2′ Pericolo Empoli che cerca un colpo vincente in avanti con Stassin. Si salva il Toro

1′ Si comincia! Inizia la sfida tra Empoli e Torino!

PRIMO TEMPO

Primavera, Empoli-Torino: il prepartita

Avversaria ostica da affrontare l’Empoli Primavera, soprattutto per il Toro di questo momento. Sono infatti tre i match consecutivi senza vittoria per i granata di Scurto, tenendo presente l’uscita dalla Coppa Italia contro il Cagliari. Gli azzurri invece, vantano due pareggi e una vittoria, che sanciscono una fase di ripresa per loro. Il decimo posto con 22 punti all’attivo comincia a stare stretto a Degli Innocenti e compagni, che sperano di risalire in fretta la china. Anche il Toro vuole tornare a ciò a cui ha abituato tutti in quest’ottimo inizio di stagione. Si preospetta quindi essere un match combattuto.

Primavera, Empoli-Torino: dove seguire il match in TV e streaming

La sfida Empoli-Torino sarà trasmessa in diretta su Sportitalia Live 24, in streaming su Sportitalia.com o con tasto rosso su smart TV.

Primavera, Empoli-Torino: le formazioni ufficiali

Empoli: Stubljar, Marianucci, Degli Innocenti, Stassin, Boli, Ignacchiti, Renzi, Angori, Kaczmarski, Ekong, Bucancil. A disp. Fantoni, Tampucci, Barsi, Indragoli, Magazzu, Alessio, Fini, Seck, Vallarelli, Zenelaj, Botrini, Tropea. All. Buscé.

Torino: Servalli, Anton, N’Guessan, Caccavo, Jurgens, Ciammaglichella, Dellavalle, Dembele, Ruiz, Njie, Weidmann. A disp. Passador, Brezzo, Rettore, Dell’Aquila, Ansah, Corona, Silva, Opoku, Acar, Barzago, Taouri, Capac, Makadji. All. Scurto.