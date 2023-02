Torino-Cagliari, diretta della partita del campionato Primavera 1 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

È di nuovo tempo di calcio per il Torino Primavera, che oggi scenderà in campo contro il Cagliari. Pochi punti separano le due formazioni in classifica, che devono rialzare la testa e proveranno a farlo al “Silvio Piola” di Vercelli. Appuntamento alle ore 11.00. Segui la diretta su Toro.it.

Primavera, Torino-Cagliari: la diretta

41′ Nuovo pericolo Toro. Opoku mette un buon pallone per Ansah che scatta in avanti. Iliev esce e allontana con i pugni

40′ Azione del gol: N’Guessan! La sblocca lui! I granata sfruttano il contropiede e arrivano in avanti. Il difensore riceve palla e non sbaglia davanti a Iliev!

39′ GOOOOOOOOOOOL DEL TOROOOOOOOOO!

39′ Altro corner per i rossoblu, battuto male sul rpimo palo. Il Toro ne approfitta e riparte

38′ Corner per il Cagliari. Cross in mezzo. Si distende Passador allungando la traiettoria della sfera

37′ Toro in avanti. Dembele cerca di andare sul fondo ma viene intralciato e commette fallo

36′ Altro fallo di Ruszel ai danni di un avversario. Punizione per il Caglairi che apre a destra

35′ Fiammata del Toro con Weidmann che si crea uno spazio e calcia in movimento, sfiorando la rete!

34′ Il Toro prova a distendersi ma fatica. Il Cagliari recupera il pallone

33′ Cagliari che scatta in avanti. Konate non arriva sul pallone grazie a un recupero della difesa avversaria, che chiude in out

32′ Rimessa la terale per il Cagliari che cerca di andare in avanti. Pasticcia Weidmann che rimanda la sfera in out

31′ Rimessa alterale in favore del Toro. Se en occupa Dembele che la riporta dalle retrovie

30′ Punizione per i sardi. Palla crossata sul secondo palo. Passador la blocca senza problemi

28′ Punizione per il Toro che la sviluppa in avanti con un cross. Ad attendere la sfera due granata che non trovano la spizzata vincente

27′ Ammonito Caddeo per un fallo su Ruszel

25′ Punizione per il Cagliari. Batte Conti con un cross in mezzo. Attacco sul primo palo per i rossoblu sorzato dalla difesa granata che riparte per un istante. Il Cagliari torna in avanti con Zallu che tenta la conclusione ma non trova il gol

24′ Fallo ai danni di Barzago. Punizione per il Toro, che fa girare la sfera

23′ Fraseggio che si complica per il Toro. I garnata ripiegano su un lancio lungo, ma Iliev blocca la sfera

21′ Colpo di testa tentato dai granata. Presa sicura di Iliev. Intanto torna in campo Sulis

20′ Schema per il Toro. L’arbitro fischia a causa di un contrasto. Barzago si scontra con Veroli e resta a terra

19′ Toro in avanti. Cross in mezzo, ma la difesa del Cagliari chiude in out. Resta a terra Sulis mentre i granata si preparano a battere il corner

17′ Punizione pe ril Cagliari che riparte velocemente

15′ Fallo ai danni di Dembelè. Il Toro riparte da Passador

14′ Fallo di Barzago ai danni di Caddeo. Punizione per il Cagliari, che cerca il lancio lungo

13′ Toro che attacca da sinistra con Njie. Ansah finisce giù ma non c’è fallo. Il Cagliari recupera il pallone

12′ Punizione per un fallo ai danni di Dell’Aquila. Il Toro la batte velocemente e cerca di tornare in avanti

9′ Sfera messa sul secondo palo. Iliev riesce a chiudere bene ed evita danni

8′ Toro in avanti! Ci prova Dell’Aquila, che non riesce a crossare in mezzo. La difesa rossoblu chiude in out

7′ Il Torino prova a gestire il pallone. Cross in mezzo di Ruszel che viene recuperato dal Cagliari. ripartenza per i rossoblù

5′ Occasione Toro! Ci prova Ruszel che sfiora il palo!

4′ Corner per i rossoblu. Sfera battuta in mezzo da Conti. La difesa granata allontana ma il possesso resta ai sardi

3′ Rimessa laterale per il Cagliari che va direttamente in area! Altro pericolo Cagliari che con Belloni da solo in mezzo all’area, cerca la rete

1′ Si parte! Inizio da ribattere per il cagliari, che gestisce il primo pallone mandandolo nell’area avversaria. N’Guessan mette la sfera in out

PRIMO TEMPO

Primavera, Torino-Cagliari 1-0: il tabellino

Marcatore: pt 39′ N’Guessan (T)

Ammonito: pt 27′ Caddeo (C)

Primavera, Torino-Cagliari: il prepartita

Si prospetta essere un match combatutto quello di oggi al “Silvio Piola di Vercelli”. I ragazzi si Scurto non riescono più a vincere. Quattro risultati negativi consecutivi, tenendo presente l’uscita dalla Coppa Italia contro il Genoa, pesano sul rendimento dei ragazzi di Scurto, che non riescono più a vincere. Anche il Cagliari arriva da due pareggi e vorrà rialzare la testa proprio contro il Torino ma dovrà farlo senz aFilippi squalificato per aver raggiunto i 5 cartellini gialli, e Masala, espulso contro il Frosinone. Tre punti e due posizioni in classifica sono la distanza che c’è attulamente tra i due club e che, in caso di vittoria dei rossoblù, potrebbe essere annullata, aggiungendo un’altra rivale diretta con cui fare i conti per il Toro. I ragazzi di Scurto dovranno quindi stare attenti.

Primavera, Torino-Cagliari: dove vederla in TV e streaming

La sfida Torino-Cagliari sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre e in streaming su Sportitalia.com.

Primavera, Torino-Cagliari: le formazioni ufficiali

Torino: Passador, N’Guessan, Dell’Aquila, Ansah, Dellavalle, Dembele, Njie, Weidmann, Ruszel, Opoku, Barzago. A disp. Brezzo, Servalli, Gaj, Wade, Rettore, Marshage, Caccavo, Corona, Ciammaglichella, Vaiarelli, Antolini, Silva, Savva, Ruiz, Makadji. All. Scurto.

Cagliari: Iliev, Zallu, Idrissi, Palomba, Conti, Veroli, Caddeo, Belloni, Konate, Sulis, Sulev. A disp. Wodzicki, Pintus, Pulina, Kosiqi, Deriu, Arba, Mameli, Achour, Martino, Caprile. All. Pisano.