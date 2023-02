Le dichiarazioni del vice di Giuseppe Scurto Christian Fioratti dopo il ritorno alla vittoria dei Torelli contro il Cagliari

Una vittoria che vale molto più dei 3 punti quella conqusitata dal Torino Primavera contro il Cagliari. Il morale torna alto e arrivano le conferme cercate da Giuseppe Scurto, che ha lasciato il suo posto al vice Christian Fioratti per commentare la prestazione dei suoi: “Oggi abbiamo raccolto quanto seminato in questo mese di grande sofferenza. Sapevamo di poter uscire da questo momento difficile perché sappiamo quanto di buono stiamo facendo nel lavoro settimanale. Ci prendiamo questi tre punti importanti e andiamo avanti perché vogliamo continuare a fare bene. A volte può mancare la vittoria. Il periodo non era positivo dal punto di vista dei risultati. Stavamo comunque lavorando bene, con la solita intensità”.