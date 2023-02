Nel turno infrasettimanale la squadra di Scurto si appresta ad affrontare l‘Atalanta, i granata vogliono vincere e continuare a sognare

Dopo diverse settimane nelle quali il Torino Primavera ha avuto una fase calante, ora grazie ai 3 punti conquistati contro il Cagliari sembra che la squadra guidata da Giuseppe Scurto abbia ritrovato la retta via. Per dimostrarlo ancora una volta, i granata vorranno assolutamente vincere anche contro l’Atalanta. Sono diversi i giocatori granata che hanno fatto bene in Sardegna e che vorranno ripetersi contro i nerazzurri. Tra di loro ci sono senza alcuna ombra di dubbio Giacomo Corona, Ange N’Guessan (entrambi capaci di trovare la via del gol nell’ultima gara) e Francesco Dell’Aquila. A dare ancora più motivazioni ai ragazzi di Scurto in vista della partita contro i bergamaschi è la classifica, che per il momento permette ai granata di sognare lo scudetto. Infatti, nonostante diversi risultati e prestazioni non proprio positive, si trovano al secondo posto in classifica insieme a Lecce e Frosinone con 33 punti, a -2 dal primo posto attualmente occupato dalla Roma. Ma bisogna segnalare che, in caso di sconfitta contro l’Atalanta, la Primavera del Torino potrebbe ritrovarsi nel giro di un turno fuori dalla zona playoff. Un rischio che i Torelli non possono prendersi e proprio per questo scenderanno in campo con il coltello tra i denti.

Torino Primavera, contro ti ritroverai un’ Atalanta che viaggia tra alti e bassi

La squadra di Scurto si ritroverà ad affrontare un’ Atalanta che in questo campionato ha registrato diversi alti e bassi e che adesso si trova al quattordicesimo posto in classifica, e cioè appena sopra alla zona playout, con solamente 19 punti raccolti fino ad oggi. Ma i granata non dovranno cadere nella tentazione di sottovalutare i ragazzi allenati da Marco Fioretto, anche perché bisogna sempre ricordarsi in primis che a livello di settore giovanile e non solo l’Atalanta è una delle squadre più importanti d’Italia e poi non bisogna dimenticare che in questa stagione, che non è di certo brillante, i nerazzurri sono comunque riusciti a vincere contro Frosinone, Fiorentina e Sassuolo. Tutte squadre che si trovano nelle zone più alte della classifica. I granata sono dunque avvisati.