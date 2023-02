Torino-Atalanta, diretta della partita del campionato Primavera 1 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Sabato col Cagliari il Toro Primavera è tornato alla vittoria dopo un mese senza i tre punti. Oggi contro l’Atalanta (quattordicesima e in crisi rispetto alle solite annate) i granata di Scurto vanno a caccia del successo della conferma, per non perdere terreno rispetto alla Roma capolista e soprattutto da tutte le squadre che sono in corsa per i playoff. Una classifica cortissima che vede il Toro appaiato a Lecce e Frosinone a quota 33 punti, al secondo posto dietro i giallorossi, che di punti ne hanno 35. Segui in diretta Torino-Atalanta Primavera su Toro.it.

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA DI TORINO-ATALANTA PRIMAVERA

Primavera Torino-Atalanta: la diretta

20′ Riprende il gioco, Atalanta che manovra

19′ Mendicino rimane a terra dopo un contrasto

17′ Fallo di Njie su Palestra, riparte l’Atalanta

15′ Corona di testa sfiora il vantaggio! Bertini con un grande riflesso gli nega la gioia del gol

13′ Vanja Vlahovic liscia il pallone e non riesce a segnare davanti a Passador

12′ Fallo di Barzago su Ghezzi, riparte la Dea

5′ Fase di studio per le due squadre, i granata continuano a fare girare il pallone nella propria metà campo

1′ Inizia il match, primo pallone battutto dall’Atalanta

Primavera Torino-Atalanta: il tabellino

Torino (4-3-1-2): Passador, N’Guessan, Dell’Aquila, Corona, Dellavalle, Dembele, Njie, Weidmann, Ruszel, Opoku, Barzago. A disposizione: Brezzo, Servalli, Gaj, Wade, Anton, Rettore, Marshage, Ansah, Jurgens, Ciammaglichella, Vaiarelli, Antolini, Silva, Savva, Ruiz. Allenatore: Scurto

Atalanta (4-3-1-2): Bertini, Del Lungo, Ronaldsoy, Chiwisa, Vlahovic, Ghezzi, Palestra, Guerini, Colombo, Vavassori, Mendicino. A disposizione: Pardel, Bernasconi, Muhameti, De Nipoti, Riccio, Stabile, Perez, Tavanti, Regonesi, Bevilacqua, Falleni, Cellerino. Allenatore: Fioretto.

Primavera Torino-Atalanta: il prepartita

Circa un’ora al fischio d’inizio del match tra Torino e Atalanta: si gioca al Piola di Vercelli, dove tra poco le squadre scenderanno in campo per il consueto riscaldamento che precederà la sfida tra granata e orobici. I nerazzurri sono reduci da due pareggi e cercano da tempo di tirarsi fuori dalle zone basse della classifica, il Torino dopo un inizio di 2023 che lo ha visto arrivare fino al primo posto ha avuto un momento di flessione e di crisi di risultati, tornando pochi giorni fa al successo.

Primavera Torino-Atalanta: dove vederla in tv e streaming

Torino-Atalanta in diretta sarà trasmessa su Sportitalia: sarà possibile seguire la gara del campionato Primavera in tv ma pure in streaming sul sito di Sportitalia.