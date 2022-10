Le dichiarazioni del tecnico granata Giuseppe Scurto dopo la sconfitta dei suoi rimediata nel Derby della Mole

Una sconfitta che brucia particolarmente quella rimediata dal Torino Primavera in occasione del Derby della Mole. Dalla vittoria in tasca, i torelli si sono lasciati sopraffare dai rivali d’eccellenza, lasciando loro non solo la stracittadina e i punti ma anche la vetta della classifica. Il tecnico Giuseppe Scurto commenta così la prestazione dei suoi: “Siamo andati molto bene nel primo tempo creando situazioni molto pericolose e concedendo poco. Nella seconda frazione abbiamo avuto due grandi occasioni per segnare ancora, poi loro sono venuti fuori grazie ai cambi. Abbiamo pagato gli episodi: dobbiamo gestire meglio queste situazioni ed evitare gli errori che hanno portato ai gol subiti, ferme restando le qualità degli avversari”.