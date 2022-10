Torino-Juventus, diretta della partita del campionato Primavera 1 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Dopo uno stop di due settimane, torna il campionato Primavera. Per il Torino, subito la partita delle partite: oggi al Silvio Piola di Vercelli, scenderà in campo per affrontare la Juventus nel Derby della Mole. In ballo non solo l’orgoglio, ma anche la vetta della classifica. Attualmente dei granata, può passare ai bianconeri in caso di sconfitta per Scurto e i suoi. La Juve fa intanto le prove generali per la Youth League: ad attenderla, il Maccabi Haifa. Un match tutto da vivere grazie alle emozioni che solo le stracittadine sanno regalare. Segui Torino-Juventus in diretta con noi su Toro.it. Calcio d’inizio alle ore 13.00.

Primavera, Torino-Juventus: la diretta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI TORINO-JUVENTUS PRIMAVERA

36′ Gol della Juve

35′ Sostituzione nella Juve: esce Stefano Turco ed entra Valdesi e Strijdonck

35′ Fallo di N’Guessan ai danni si un avversario. Punizione per la Juve

34′ Corner per il Toro. Sfera messa sul seocndo palo che viene colpita di testa ed esce

34′ Ciammaglichelal finisce a terra in area! L’arbitro lascia proseguire

33′ Azione del gol: dal dischetto va Huijsel spiazzando Passador che si tuffa dal alto sbagliato dello specchio

32′ Gol della Juve

31′ RIGORE PER LA JUVE

30′ Pallonetto di Dell’Aquila che non va a buon fine! L’arbitro non fischia la trattenuta e l’attaccante granata calcia, ma la sfera esce

30′ Due giocatori della Juve a terra. Il Toro riparte!

28′ Sostituzione nel Toro: entrano e Ansah D’Agostino ed escono Weidmann e Jurgens

27′ Ottima chiusura di Dembelè su Yildiz

27′ Punizione per il Toro, che va lungo con Passador

25′ Fuorigioco di Jurgens. La Juve riparte

24′ Azione del gol: ci pensa Yilviz servito da Turco a metterla dentro e ridurre il divario!

23′ Gol della Juve!

21′ PALO DI JURGENS! L’attaccante del Toro si ritrova la sfera da solo e colpisce il legno!

20′ Corner battuto male dai bianconeri, che ripartono dalla difesa

19′ Ottima chiusura di N’Guessan. Corner per la Juve

17′ Ammonito Dellavalle per un fallo su Nonge

17′ Punizione conquistata da Dell’Aquila su fallo di Nonge

16′ Ciamamglichella fa tutto da solo! Arriva in avanti con grande velocità, si gira e salta qualche avversario. Perde il tempo per scaricare, costringendo i compagni a rallentare per rimettere ordine

15′ Punizione per la Juve. Se ne occupa Rouhi che colpisce solo la barriera

14′ Ammonito anche il tecnico Scurto per proteste

13′ Ammonito Jurgens per il fallo su Yildiz

13′ Toro che cerca spazzi ina vanti. Antolini sbaglia. La Juve scatta in avanti con Yildiz, che viene messo a terra

12′ Sostituzione nella Juve: entrano Yildiz e Galante al posto di Mancini e Mbangula

12′ Sostituzione nel Toro: entra Ciammaglichella al posto di Caccavo

9′ Gineitis cerca di scattare in avanti. L’arbitro fischia il fallo ai danni di Turco

8′ Ammonito Huijsen per una trattenuta

7′ Punizione per la Juve. Sfera messa sul secondo palo. I granata allontanano ma non riescono a ripartire

6′ Bianconeri che alzano il baricentro e sfruttano la fascia sinistra per andare in avanti

5′ Granata che vanno in avanti. Rimane a terra un giocatore del Toro, ma l’arbitro lascia proseguire

4′ Juve in avanti con Stefano Turco, fermato dalla difesa granata

2′ Rimessa laterale per il Toro, che torna da N’Guessan nelle retrovie. Pressing alto della Juve che comemtte fallo ai danni di Dembelè

1′ Si ricomincia! Questa volta è il Toro ad occuparsi del primo pallone!

1′ Sostituzione nella Juventus: esce Doratiotto ed entra Nonge

SECONDO TEMPO

45+2′ Finisce qui il primo tempo! Il Toro chiude in vantaggio per 3-1 contro la Juventus!

45+2′ Juve in avanti per l’ultima azione. Il Toro costringe gli avversari a tornare indietro. Arriva il tiro, ma Passador lo blocca con facilità

45′ 2 minuti di recupero

45′ Ammonito Nicolò Turco per un fallo su Dellavalle

45′ Mbangula sbatte contro N’Guessan e resta a terra ma l’arbitro lascia proseguire

44′ Bianconeri in avanti. Il Toro si chiude nella propria metà campo

42′ Angolo battuto male sul secondo palo. Occasione sprecata dai granata

42′ Buono spunto di Weidmann per Dembelè, che ottiene un corner

41′ Punizione per la Juventus. Batte Hasa che sfiora l’incrocio dei pali

40′ Ammonito Gineitis per un fallo su Doratiotto

39′ Parata provvidenziale di Passador su un tiro ravvicinato di Turco! I bianconeri restano in avanti

38′ Occasione Juve! Cross di Mancini sul secondo palo. Hasa cerca di controllare la sfera e calcia direttamente facendola rimbalzare a terra. Nulla di fatto

37′ Juve in avanti. Mbangula scarica su un compagno, che tenta la conclusione. La sfera finisce alta sopra la traversa

36′ Ammonito Caccavo per un fallo su un avversario

34′ Ci prova Dell’Aquila! Il Toro non si ferma e cerca il poker, ma la sfera esce

32′ Azione del gol: non c’è tempo per festeggiare il 3-1! Jurgens risponde con una rete di destro, paizzando la sfera all’angolino e ristabilendo il vantaggio!

31′ IL TORO TRIPLICAAAAAAAAAAAA

30′ Azione del gol: errore clamoroso di N’Guessan, che guardando la porta fa autogol, accorciando le distanze per la Juve

29′ AUTOGOL DEL TORO!

29′ Fallo subito da Stefano Turco. Ripartono i bianconeri

28′ Rimessa laterale per il Toro

27′ Recupero della Juve, che riparte velocemente

25′ Ancora Juve in avanti. Ruszel commette fallo e concede punizione. Se ne occupa Hasa, che colpisce la barriera

24′ Punizione per la Juve. Sfera crossata in mezzo ma N’Guessan allontana

22′ Azione del gol: non si ferma il Toro! Ci pensa Jurgens a trovare il 2-0 su assist di Gineitis! Altro errore difensivo da parte dei bianconeri

21′ RADDOPPIO DEL TOROOOOOOOOOOOOOOOO!!!

20′ Errore difensivo dei granata. Ci pensa Dell’Aquila a salvare i suoi

18′ Punizione per i granata, che fanno girare la sfera. Fallo di mano di Dell’Aquila. L’arbitro fischia

17′ Aggressività del Toro, che cerca di andare su ogni pallone. Ruszel cerca di controllare un pallone e subisce fallo

14′ La Juve risponde con Hasa. Tiro pericoloso da parte dle giocatore bianconero, ma Passador gli dice no con i guantoni, mettendo la sfera in out

13′ Cross in mezzo dalla bandierina! La sfera arriva a Gineitis che sfior ail palo

13′ Ci provano i granata! Toro in avanti ma il pallone destinato ad Antolini esce. Corner per i padroni di casa

12′ Finisce a terra Mancini per un intervento di Ruszel. Punizione per la Juve che torna dalle retrovie

11′ I bianconeri cercano la reazione. N’Guessan spazza via il pallone, che finisce in out

10′ Azione del gol: azione eprfetta dei granata che, con un cross di Dembelè trovano Caccavo lasciato solo in area. Il 9 del Toro non sbaglia!

9′ GOOOOOOOOOOOOOL DEL TOROOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!

8′ Juve in avanti con Hasa, costretto a scaricare insietro. Doratiotto calcia e la sfera rimbalza, ma Passador bòlocca la sfera con facilità

5′ Turco recupera la sfera e fa ripartire la Juventus

4′ Buon recupero da parte di Ruszel, che si accentra e cerca la conclusione. Il tiro è debole e non spaventa Daffara

3′ Fuorigioco di Gineitis! Ancora Toro pericoloso con Gineitis che scatta in avanti servito da Ruzsel!

2′ Toro subito pericoloso! Dell’Aquila arriva in avanti e cerca il vantaggio mettendo in difficoltà Daffara. Il portiere bianconero interviene con i piedi e salva i suoi!

1′ Si comincia! La Juve manovra il primo pallone!

PRIMO TEMPO

Primavera, Torino-Juventus 3-4: il tabellino

Marcatori: pt 9′ Caccavo (T); pt 22′, 30′ Jurgens (T); pt 29′ N’Guessan AUT (T); st 23′, 36′ Yilviz (J); st 33′ Huijsel (J)§

Ammoniti: pt 36′ Caccavo (T); pt 40′ Gineitis (T); pt 45′ N. Turco (J); st 8′ Huijsen (J); st 17′ Dellavalle (T)

Torino (4-3-1-2): Passador, Dembelè, Weidmann (st 28′ D’Agostino), N’Guessan, Dellavalle; Gineitis, Ruszel, Antolini; Dell’Aquila; Jurgens (st 28′ Ansah), Caccavo (st 12′ Ciammaglichella). A disp. Hennaux, Brezzo, Gaj, Wade, Anton, Rettore, Corona, Savva, Ruiz, Njie. All. Scurto.

Juventus (4-4-2): Daffara; Rouhi, Dellavalle, Huijsen, Doratiotto (st 1′ Nonge); Ripani, Hasa, S. Turco, Mbangula (st 12′ Galante); N. Turco, Mancini (st’ Yildiz). A disp. Scaglia, Vinarcik, Valdesi, Strijdonck, Domanico, Anghele, Ledonne, Moruzzi, Morleo, Maressa. All. Montero.

Primavera, Torino-Juventus: il prepartita

Sponde opposte del Po ma stesso lato della classifica per Torino e Juventus, che si affronteranno oggi in occasione della sesta giornata di campionato. Solo due punti separano le due squadre, entrambe imbattute ma che vedono i granata in vetta. Si prospetta quindi essere una sfida particolarmente combattuta non solo dal lato stracittadina. Scurto e i suoi, che con la pausa hanno dovuto mettere in stand by il filotto positivo, recuperano Anton, squalificato contro il Cesena e aggiungono Opoku alla lista. Dell’Aquila e Ansah, assieme a Caccavo restano i fiori all’occhiello del fronte offensivo del Toro, con Ciammaglichella che, dopo le emozioni a Superga con il Settore giovanile, avrà un motivo in più per portare a casa il match. Non è il primo derby di stagione: ad avere la meglio nel primo, la Juventus, in occasione del trofeo “Mamma e Papà Cairo”, fattore che spinge il Toro a voler vincere ancor di più.

Primavera, Torino-Juventus: dove vederla in TV e in streaming

La partita del campionato Primavera 1, Torino-Juventus sarà trasmessa in diretta da Sportitalia, canale 60 del digitale e in streaming sul sito di Sportitalia. La cronaca minuto per minuto sarà invece disponibile qui, su Toro.it.

Primavera, Torino-Juventus: le formazioni ufficiali

Torino: Passador, N’Guessan, Gineitis, Caccavo, Dell’Aquila, Jurgens, Antolini, Dellavalle, Dembele, Weidmann, Ruszel. A disp. Hennaux, Brezzo, Gaj, Wade, Anton, Rettore, D’Agostino, Ansah, Corona, Ciammaglichella, Savva, Ruiz, Njie. All. Scurto.

Juventus: Daffara, Rouhi, Huijsen Dellavalle, Doratiotto, N. Turco, Hasa, Mbangula, S. Turco, Ripani, Mancini. A disp. Scaglia, Vinarcik, Valdesi, Strijdonck, Domanico, Galante, Yildiz, Anghele, Nonge, Ledonne, Moruzzi, Morleo, Maressa. All. Montero.