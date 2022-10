Classe 2003, estone, in Italia è arrivato sedicenne e ha indossato le maglie di Verona, Roma e Inter, prima dell’approdo al Torino nell’estate 2022

Estone, classe 2003, nato a Tallinn il 10 maggio. Oliver Jurgens è un attaccante arrivato al Torino nell’estate del 2022, acquistato dall’Inter al titolo definitivo per la Primavera. Un giocatore cresciuto in patria, al Nomme United, che però una volta arrivato in Italia (era la stagione 2019-2020, quando Jurgens aveva sedici anni) ha indossato diverse maglie prima di accasarsi all’ombra della Mole. I primi gol col Torino nella stagione 2022/2023? Nel derby

Jurgens, la carriera in Italia

Nel 2019-2020, infatti, arriva all’Hellas Verona per l’Under 17, a gennaio di quell’annata gli scaligeri lo cedono in prestito alla Roma, dove resta sei mesi, fino a quando l’Inter non lo acquista a titolo definitivo dal Verona nell’estate del 2020. Under 18 e poi Under 19: Jurgens nell’ultima annata con la Primavera nerazzurra – che ha vinto lo scudetto – ha messo a segno sette gol giocando 31 sfide di campionato e 4 di Youth League.