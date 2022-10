I granata di Scurto giocheranno domani nell’anticipo delle 16 col Verona: c’è da voltare pagina dopo la sconfitta contro la Juve

La batosta del derby, una partita in pieno controllo e persa malamente 4-3. Domani per il Toro la possibilità di tornare al successo, dopo un inizio di campionato che ha visto la Primavera di Scurto vincere quattro delle prime cinque partite, rimanendo imbattuta. Almeno fino a sabato scorso, quando avanti 3-1 sulla Juve ha dilapidato un doppio vantaggio uscendo sconfitta. L’avversario nell’anticipo del venerdì sarà il Verona: una trasferta contro una squadra che in questo campionato non ha mai vinto, trovando quattro pareggi e due sconfitte nelle prime sei partite.

Toro, serve una prova di maturità

Un’occasione da sfruttare per tornare subito a fare punti. Del resto la rosa che quest’anno Ludergnani ha messo a disposizione di Scurto è assolutamente all’altezza di un campionato come quello Primavera. Giocatori esperti: i classe 2003, tra cui N’Guessan, Passador, Jurgens, Weidmann, alzano l’età di una squadra decisamente più matura rispetto alle altre del girone. E l’obiettivo, pur non sbandierato, non può non essere meno di una qualificazione ai playoff scudetto. Sarà anche una prova di maturità: cancellare un ko amaro e ripartire.