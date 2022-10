Verona-Torino, diretta della partita del campionato Primavera 1 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Settima giornata del campionato Primavera. Il Torino, reduce dal ko nel derby con la Juventus, tornerà in campo contro il Verona per l’anticipo in programma in casa degli scaligeri. Fino al match contro i bianconeri, la squadra di Scurto era imbattuta e anche prima in classifica. Ora è scivolata al terzo posto. Il Verona, invece, in campionato non ha mai vinto: quattro punti frutto di altrettanti pareggi e due sconfitte. Segui in diretta Verona-Torino Primavera su Toro.it.

Primavera, Verona-Torino: il prepartita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA PRIMAVERA VERONA-TORINO

Manca circa mezz’ora al calcio d’inizio di Verona-Torino: le squadre sono in campo per il riscaldamento in attesa di rientrare negli spogliatoi per prepararsi all’inizio del match. Assente Ciammaglichella: non al meglio in settimana, non è nemmeno in panchina.

Primavera, Verona-Torino: dove vederla in tv e streaming

La sfida Verona-Torino sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, e in streaming su Sportitalia.com

Primavera, Verona-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle 16

Primavera, Verona-Torino: formazioni ufficiali

Hellas Verona: Boseggia, El Wafi, Calabrese, Schirone, Bernardi, Riahi, Joselito, Cazzadori, Ebengue, Bragantini, Cisse. A disposizione: Marchetti, Toniolo, Signorini, Piantedosi, Patanè, Florio, Larsen, Matyjewicz, Camara, Minnocci, Furini, Dentale, Nwanege. Allenatore: Bocchetti.

Torino: Passador, Anton, N’Guessan, Gineitis, Ansah, Jurgens, Corona, Antolini, Dembelé, Weidmann, Ruszel. A disposizione: Brezzo, Lopez Salgado, Gaj, D’Agostino, Caccavo, Dell’Aquila, Dalla Vecchia, Savva, Dellavalle, Bura, Ruiz, Njie. Allenatore: Scurto