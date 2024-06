Giuseppe Scurto lascia il Torino e approda al Lecce: sarà il nuovo allenatore della Primavera giallorossa dal 1 luglio

Ora è ufficiale. Dopo le voci che vedevano Giuseppe Scurto come nuovo allenatore del Lecce Primavera i giallorossi hanno ufficialmente annunciato il nuovo allenatore. “L’U.S. Lecce comunica che, a partire dall’1 luglio, la conduzione tecnica della formazione Primavera 1 sarà affidata a mister Giuseppe Scurto. Il tecnico siciliano, nelle ultime due stagioni alla guida del Torino Primavera, ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2026”, si legge nel comunicato del club salentino.

Scurto lascia dopo una stagione deludente

Quello di Scurto al Toro è stato un percorso di alti e bassi. Al suo primo anno alla guida della panchina della Primavera granata il tecnico ha sorpreso e non poco per i risultati ottenuti dalla sua squadra. Secondo posto in classifica alle spalle proprio di quel Lecce di cui ora ha sposato il progetto, allora guidato dall’ex Coppitelli. Solo due i punti che hanno separato il Toro dalla squadra giallorossa, che era stata protagonista di una cavalcata incredibile. Il secondo anno è stato invece una delusione. Quando si pensava che la grande annata del 2022/2023 potesse rappresentare il preambolo di un grande successo ecco che le aspettative dei tifosi non sono state rispettate. I granata sono sembrati solo lontani parenti di quelli protagonisti lo scorso anno e hanno inanellato una lunga serie di pareggi e sconfitte. Basti pensare che nelle ultime otto gare di regular season i ragazzi di Scurto hanno perso quattro partite, pareggiandone tre, perdendo di fatto il treno che avrebbe portato ai play off. Ottimo invece il percorso in Coppa Italia, dove i granata hanno raggiunto la finale. Una finale che però ha lasciato il Torino con l’amaro in bocca vista la sconfitta rimediata ai rigori contro la Fiorentina. Scurto aveva ancora un anno di contratto, ma non è evidentemente bastato per la sua permanenza. Ora il Lecce: il Toro resterà un bel ricordo.