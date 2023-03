C’è il rischio che a giugno possa terminare il rapporto tra il Torino e Silvano Benedetti, responsabile dell’attività di base del club granata

Intorno al mondo granata in tanti iniziano a domandarsi quale sarà il futuro del Responsabile dell’attività di base del Torino, Silvano Benedetti, dato che il contratto che lo lega al club granata scadrà il prossimo 30 giugno. Il rischio concreto è che a fine campionato la strada del dirigente e quella della società granata possano separarsi. Al momento il rinnovo non è ancora arrivato ed è infatti tutt’altro che vicino. L’ex difensore granata è alla guida della Scuola Calcio dal 2001 e, oltre ad aver scoperto diversi talenti, che spaziano da Alessandro Buongiorno a Mattia Aramu passando per Alfred Gomis, ha dimostrato grandi abilità nel gestire i bambini che si avvicinano al Toro mettendo sempre in campo le sue competenze, la sua sensibilità e la sua disponibilità, tanto da essere una figura molto apprezzata e stimata. Per questo il presidente granata Urbano Cairo dovrà essere bravo e fare davvero di tutto per cercare di convincere Benedetti a prolungare il suo contratto, perché perdere una risorsa così importante sarebbe decisamente un grave passo indietro. Il tempo stringe e anche la questione Benedetti va risolta al più presto. Quindi bisognerà agire velocemente ma muovendosi in maniera attenta e accurata, senza lasciare nulla di intentato. Già a breve in merito a questa vicenda potrebbero esserci delle importanti novità.