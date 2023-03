Cesena-Torino, diretta della partita del campionato Primavera 1 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Cesena-Torino è la partita valida per la 22a giornata del campionato di Primavera 1. Una gara che la squadra granata non deve sbagliare per proseguire la propria corsa verso la fase finale del campionato in cui ci si giocherà lo scudetto di categoria. Il Cesena è al momento ultimo in classifica con appena 5 punti conquistati mentre il Torino si trova in zona playoff ma con la possibilità di agguantare la seconda posizione in caso di vittoria. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 13: segui Cesena-Torino in diretta su Toro.it

Primavera, Cesena-Torino: il prepartita

La partita di andata, giocata al Piola di Vercelli, si era conclusa con la vittoria per 2-1 del Torino. Un successo in rimonta arrivato grazie ai gol di Dell’Aquila e di Njie. Entrambi gli attaccanti quest’oggi partono invece dalla panchina, Scurto ha infatti scelto di puntare dal primo minuto su Ansah e Jurgens, a centrocampo si rivede invece dal primo minuto Ciammaglichella.

Primavera, Cesena-Torino: le formazioni ufficiali

Cesena: Galassi, David, Lilli, Ghinelli, Carlini, Pieraccini, Lepri, Denes, Gessaroli, Manetti, Milli. A disposizione: Veliaj, Elefante, Ferretti, Barducci, Rossi, Balde, Amadori, Guidi, Polli, Valentini, Di Francesco, Campedelli. Allenatore: Ceccarelli.

Torino: Passador; Opuku, Dellavalle, N’Guessan, Dembele; Ruiz, Ruszel, Ciammaglichella; Weidmann; Ansah, Jurgens. A disposizione: Brezzo, Servalli, Gaj, Rettore, Marshage, Dell’Aquila, Antolini, Silva, Savva, Njie, Barzago, Makadji. Allenatore: Scurto.

Primavera, Cesena-Torino: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 13

Dove vedere Cesena Torino Primavera in TV e in streaming

Cesena-Torino in diretta streaming e TV è trasmessa su Solo Calcio, canale visibile attraverso l’applicazione di Sportitalia. Su Toro.it puoi seguire la diretta testuale dell’incontro