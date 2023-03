Domani alle ore 18 Juventus-Torino: all’andata fu una sconfitta clamorosa e per la squadra di Scurto è arrivato il momento delle conferme

Dopo il pareggio per 0-0 in trasferta contro il Cesena ultimo in classifica, continua il campionato Primavera 1 per il Torino di Scurto. Venerdì 10 marzo alle ore 18:00 c’è il Derby della Mole contro la Juventus. La gara sarà valida per la 23^ giornata di campionato. Sfida molto complicata, oltre che sentita, viste le posizioni in classifica delle due squadre. Al momento il Toro si trova in sesta posizione a 38 punti, a solo un punto dalla Juventus terza a 39 e a 5 punti dal Lecce di Coppitelli primo in classifica. All’andata, il 1 ottobre del 2022, per il Torino arrivò una sconfitta molto pesante, per 4-3 in rimonta. I granata giocavano in casa e la rimonta fu incredibile, ma dopo una piccola crisi i ragazzi hanno fatto un grande percorso che li ha portati ai vertici della classifica. Ora la sfida agli eterni rivali arriva nel momento decisivo della stagione, quello nel quale il Torino è chiamato a confermarsi in vista dei playoff.

Torino e Juventus: un campionato da protagoniste

Entrambe le squadre stanno facendo un ottimo campionato. Su 22 partite giocate il Torino ne ha vinte 11, pareggiate 5 e perse 6, con 31 gol fatti e 27 subiti. La Juventus invece ne ha vinte 11, pareggiate 6 e perse 5, con 50 gol fatti e 35 subiti. I bianconeri segnano molto e la manovra offensiva è molto fluida grazie ad Hasa sulla trequarti, con Turco e Yldiz che sono due finalizzatori. I granata dovranno fare molta attenzione in difesa e colpire con le armi a disposizione. Su tutti, spiccano le qualità di Weidmann, Dembelè, Jurgens e Dell’Aquila tra le fila del Toro.