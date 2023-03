Juventus-Torino, diretta della partita del campionato Primavera 1 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Una sfida, Juventus-Torino Primavera, che vale punti preziosi in ottica playoff. Un solo punto separa i bianconeri, terzi a quota 39 con Fiorentina e Frosinone, dai granata, a 38 punti al sesto posto, l’ultimo a garantire un posto per la fase finale. Una classifica ovviamente cortissima ma è logico che vincere la stracittadina oltre a dare morale consentirebbe di rafforzare la propria posizione, in attesa delle gare del fine settimana. Segui Juventus-Torino in diretta su Toro.it.

Primavera, Juventus-Torino: la diretta

42′ Respinge male la difesa granata, Yildiz calcia al volo con il sinistro e fa centro

42′ Accorcia la Juventus con Yildiz

40′ Due SOSTITUZIONI nel Torino: entrano Silva e Ruiz al posto di Antolini e Ruszel

37′ Punizione battuta da Weidmann, Daffara respinge sui piedi di Ansah che da due passi non può sbagliare

37′ GOOOOOOL DEL TORO! ANSAH! 3-0!

36′ AMMMONITO Nonge nella Juventus

34′ Bella azione di Dell’Aquila, che però una volta entrato in area non riesce a calciare

29′ Prima SOSTUTUZIONE nel Torino: entra Ansah al posto di Njie

28′ Njie ha chiesto il cambio

28′ Prova a manovrare la Juve, Torino che si chiude bene

23′ Primo AMMONITO nella Juventus: Moruzzi stende Savva

22′ Torino che continua a impostare, ma i ritmi ora sono più bassi

21′ Fallo di Weidmann su Muharemovic

14′ Conclusione di Yildiz che non va a buon fine

11′ Due SOSTITIZIONI per la Juventus: entrano Mbangula e Strijdonck al posto di Maressa e Anghelè

6′ Stacco imperioso di testa su calcio d’angolo di Njie, Torino avanti di due gol

6′ GOOOOOOL DEL TORO! 0-2!

4′ Perfetto il francese dal dischetto: rigore calciato a destra a mezza altezza. Daffara intuisce ma non basta

4′ GOOOOOOL DEL TORO!

4′ CALCIO DI RIGORE PER IL TORINO! Fallo di mano di Moruzzi

3′ Clamorosa palla persa dalla Juventus in uscita! Pallone che finisce tra i piedi di Dell’Aquila: il suo pallonetto finsice alto

1′ Adesso è il Torino che gioca contro il vento

1′ Inizia la ripresa: primo pallone mosso dai granata

SECONDO TEMPO

46′ Finisce qui il primo tempo: 0-0 tra Juventus e Torino

45′ Assegnato 1 minuto di recupero

43′ Cross sbagliato di Moruzzi, blocca Passador

38′ Azione in ripartenza della Juventus, Mancini prova a piazzarla con il sinistro: palla fuori di poco

36′ Rientra in campo il francese

35′ Problemi anche per Weidmann

33′ Fallo in attacco di Savva su Hasa

32′ Torino che manovra alla ricerca di spazi

30′ Fallo di Savva su Moruzzi

27′ Sfiora il gol il Toro! Calcio d’angolo battuto da Weidmann, Njie colpisce male e manda alto a due passi dalla porta difesa da Daffara

25′ Calcia alto Dell’Aquila da fuori area

22′ Ritmi molto alti nei primi minuti, si gioca poco in mezzo al campo

20′ Fallo in attacco dei bianconeri, riparte il Toro

15′ Prima SOSTITUZIONE per la Juventus: non ce la fa Turco, al suo posto entra Mancini

13′ Problemi fisici per Turco

13′ AMMONITO Ruszel nel Torino

7′ Passador salva il risultato! A tu per tu con Turco, gli sbarra la porta

5′ Turco calcia con il sinistro, Passador para

4′ TRAVERSA! Weidmann calcia dal limite con il destro, traversa piena!

2′ Subito pericoloso il Torino, Savva calcia a giro, pallone alto

1′ Si parte: primo pallone mosso dalla Juventus

PRIMO TEMPO

Squadre in campo, tra poco si parte!

Calcio d’inizio alle ore 18

Juventus-Torino 1-3: il tabellino

Marcatori: st 4′ Weidmann (R) (T), st 6′ Njie (T), st 37′ Ansah (T)

Ammoniti: pt 13′ Ruszel (T), st 23′ Moruzzi (J), st 36′ Nonge (J)

Juventus (4-4-2): Daffara, Dellavalle, Citi, Muharemovic, Moruzzi, Maressa (st 11′ Mbangula), Nonge, Hasa, Yildiz, Anghelè (st 11′ Strijdonck), Turco (pt 15′ Mancini). A disposizione: Vinarcik, Fuscaldo, Valdesi, Rouhi, Doratiotto, Pisapia, Ripani, Bassino, Boufandar, Biliboc. Allenatore: Montero.

Torino (4-4-2): Passador, Dembele, N’Guessan, Dellavalle, Opoku, Savva, Ruszel, Weidmann, Antolini, Dell’Aquila, Njie (st 29′ Ansah). A disposizione: Brezzo, Servalli, Gaj, Anton, Rettore, Marshage, Corona, Ciammaglichella, Vaiarelli, Silva, Ruiz, Marchioro, Barzago, Makadji. Allenatore: Scurto.

Primavera, Juventus-Torino: il prepartita

Ore 17.15 Tre quarti d’ora circa al fischio d’inizio del match dell’Ale%Ricky di Vinovo tra la Juventus e il Torino Primavera. Giocatori in campo per il riscaldamento che precederà il match tra le due squadre. Sia la squadra di Montero che quella di Scurto arrivano a questo incontro reduci da due pareggi: la Juve col Verona e il Torino col Cesena.

Primavera, Juventus-Torino: le formazioni ufficiali

Juventus (4-4-2): Daffara, Dellavalle, Citi, Muharemovic, Moruzzi, Maressa, Nonge, Hasa, Yildiz, Anghelè, Turco. A disposizione: Vinarcik, Fuscaldo, Valdesi, Rouhi, Doratiotto, Strijdonck, Pisapia, Mbangula, Ripani, Mancini, Bassino, Boufandar, Biliboc. Allenatore: Montero.

Torino (4-4-2): Passador, Dembele, N’Guessan, Dellavalle, Opoku, Savva, Ruszel, Weidmann, Antolini, Dell’Aquila, Njie. A disposizione: Brezzo, Servalli, Gaj, Anton, Rettore, Marshage, Ansah, Corona, Ciammaglichella, Vaiarelli, Silva, Ruiz, Marchioro, Barzago, Makadji. Allenatore: Scurto.

Primavera, Juventus-Torino: dove vederla in tv e streaming

Juventus-Torino in diretta sarà trasmessa da Sportitalia, il canale che detiene i diritti del campionato Primavera. Sarà possibile seguire la partita anche in streaming su Sportitalia.com