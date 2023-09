Due tornei vinti nel fine settimana, per le formazioni del Torino Under 15 e Under 17: la stagione è alle porte

Buoni segnali quelli che arrivano dalle giovanili granata. In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, Under 15 e Under 17 hanno vinto due tornei. Nella giornata di sabato l’Under 17 si è aggiudicata il Torneo Alba Dei Campioni, mentre nella giornata di domenica l’Under 15 ha vinto il Torneo Orange.