Si allunga a 7 la striscia di risultati utili consecutive: i granata staccano i ciociari e sono al terzultimo posto in solitaria

I Torino Primavera di Baldini non va oltre il pareggio in trasferta contro il Monza. Nonostante il gran numero di occasioni create i giovani granata non riescono a trovare la rete, neanche quando questa sembra essere cosa fatta: l’occasione sotto porta divorata da Gabellini nei minuti finali ne è l’esempio. La squadra di Baldini, che stanzia ormai da tempo nei bassifondi della classifica, era chiamata a vincere per tentare di muovere la classifica e mettere la testa fuori dalla zona retrocessione. Un punto che sa di occasione sprecata, vista la sconfitta del Frosinone, a 1 punto dai granata soli al terz’ultimo posto e della partita del Cagliari che, attualmente a 1 punto davanti al Toro, disputeranno domani con la possibilità di allungare ulteriormente.

La classifica

  1. Cesena* 35
  2. Fiorentina* 35
  3. Roma 33
  4. Inter* 33
  5. Parma* 32
  6. Genoa* 31
  7. Atalanta* 29
  8. Verona* 29
  9. Bologna 28
  10. Juventus* 28
  11. Monza* 28
  12. Milan* 27
  13. Sassuolo* 25
  14. Napoli* 25
  15. Lecce 24
  16. Lazio* 22
  17. Cagliari 20
  18. Torino* 19
  19. Frosinone* 18
  20. Cremonese* 13

*= partita in più

Sergiu Perciun
ultimo aggiornamento: 17-01-2026

mavafancairo
mavafancairo
1 minuto fa

ah, quindi l’obiettivo della cariese u20 è quello di arrivare davanti al Frosinone ?

