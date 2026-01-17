Si allunga a 7 la striscia di risultati utili consecutive: i granata staccano i ciociari e sono al terzultimo posto in solitaria

I Torino Primavera di Baldini non va oltre il pareggio in trasferta contro il Monza. Nonostante il gran numero di occasioni create i giovani granata non riescono a trovare la rete, neanche quando questa sembra essere cosa fatta: l’occasione sotto porta divorata da Gabellini nei minuti finali ne è l’esempio. La squadra di Baldini, che stanzia ormai da tempo nei bassifondi della classifica, era chiamata a vincere per tentare di muovere la classifica e mettere la testa fuori dalla zona retrocessione. Un punto che sa di occasione sprecata, vista la sconfitta del Frosinone, a 1 punto dai granata soli al terz’ultimo posto e della partita del Cagliari che, attualmente a 1 punto davanti al Toro, disputeranno domani con la possibilità di allungare ulteriormente.

La classifica

Cesena* 35 Fiorentina* 35 Roma 33 Inter* 33 Parma* 32 Genoa* 31 Atalanta* 29 Verona* 29 Bologna 28 Juventus* 28 Monza* 28 Milan* 27 Sassuolo* 25 Napoli* 25 Lecce 24 Lazio* 22 Cagliari 20 Torino* 19 Frosinone* 18 Cremonese* 13

*= partita in più