Si allunga a 7 la striscia di risultati utili consecutive: i granata staccano i ciociari e sono al terzultimo posto in solitaria
I Torino Primavera di Baldini non va oltre il pareggio in trasferta contro il Monza. Nonostante il gran numero di occasioni create i giovani granata non riescono a trovare la rete, neanche quando questa sembra essere cosa fatta: l’occasione sotto porta divorata da Gabellini nei minuti finali ne è l’esempio. La squadra di Baldini, che stanzia ormai da tempo nei bassifondi della classifica, era chiamata a vincere per tentare di muovere la classifica e mettere la testa fuori dalla zona retrocessione. Un punto che sa di occasione sprecata, vista la sconfitta del Frosinone, a 1 punto dai granata soli al terz’ultimo posto e della partita del Cagliari che, attualmente a 1 punto davanti al Toro, disputeranno domani con la possibilità di allungare ulteriormente.
La classifica
- Cesena* 35
- Fiorentina* 35
- Roma 33
- Inter* 33
- Parma* 32
- Genoa* 31
- Atalanta* 29
- Verona* 29
- Bologna 28
- Juventus* 28
- Monza* 28
- Milan* 27
- Sassuolo* 25
- Napoli* 25
- Lecce 24
- Lazio* 22
- Cagliari 20
- Torino* 19
- Frosinone* 18
- Cremonese* 13
*= partita in più
ah, quindi l’obiettivo della cariese u20 è quello di arrivare davanti al Frosinone ?