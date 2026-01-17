Monza-Torino, la diretta della partita di Primavera 1 2025/2026: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Reduce da 6 risultati utili consecutivi, Il Torino di Baldini si appresta a fare visita al Monza alle 15:00 in quella che è una delle tante sfide, da qui alla fine della stagione, cruciali per la salvezza granata. La vittoria contro il Milan ha permesso al Torino di agganciare il Frosinone al terzultimo posto in classifica e staccare di 8 punti la Cremonese ultima. Al momento i granata sono a 3 punti dalla zona salvezza.

Primavera Monza-Torino: la diretta

27′ AMMONITO Bellabio per fallo su Ferraris

25′ Poche idee in campo per le due squadre

22′ SOSTITUZIONE NEL MONZA: entra Castelli al posto di De Bonis

18′ SOSTITUZIONE NEL TORINO: entra Luongo al posto di Perciun

17′ Bell’azione del Torino ma poi Bonacina non riesce a calciare bene in area

15′ Fallo su Tonica in attacco di Fogliaro

10′ Gira palla il Monza

7′ Siviero! Grande parata sul sinistro di Reita ravvicinato

5′ Ci prova Bonacina da fuori: palla larga e non di poco

4′ Fallo su Perciun

1′ Si riparte! Muove palla il Monza

1′ SOSTITUZIONE NEL TORINO: entra Gabellini al posto di Zeppieri

SECONDO TEMPO

45′ Finisce il primo tempo senza recupero. Un buon Toro nonostante la partita bloccata

42′ Colpo di testa di Tonica che finisce fuori

41′ AMMONITO Bagnaschi per fallo su Bonacina

40′ Fallo su Zaia

37′ Fallo di Bogliaro in attacco

32′ Sandrucci! Servito da Bonacina con il destro al limite dell’area, prova a segnare di prima con il sinistro: palla alta di poco anche questa volta

28′ Kugyela! Bella incursione sulla fascia sinistra e poi tiro che finisce alto di poco

25′ Tanti errori in mezzo al campo e partita bloccata

22′ Fallo di Perciun su Diene

18′ Kugyela! Punizione battuta benissimo: palla che sfiora l’incorcio dei pali

17′ AMMONITO Villa per fallo su Perciun in posizione interessante sulla trequarti

16′ Fogliaro sfiora il vantaggio con un colpo di testa ravvicinato: palla fuori di poco

15′ Ottima chiusura difensiva di Carrascosa su Colonnese

10′ Fase di studio in questi primi 10 minuti tra le due squadre

5′ Fallo di Diene

3′ Gira palla il Toro

1′ Si parte! Muove palla il Torino con Zeppieri

PRIMO TEMPO

Squadre in campo: tra poco si parte!

Calcio d’inizio alle ore 15:00

Primavera, Monza-Torino 0-0: il tabellino

Ammonito: pt 17′ Villa (M), pt 41′ Bagnaschi (M), st 27′ Bellabio (M)

Monza (3-5-2): Strajnar; Albè, Colonnese, Villa; Bagnaschi, Diene, Mout, Bellabio, De Bonis (st 22′ Castelli); Fogliaro, Reita. A disp. Montagna, Azarovs, Romanini, Buonaiuto, Fardin, Treffiletti, R. Zanni, M. Zanni, Ganci, Porta. All. Zenoni (Brevi squalificato).

Torino (4-3-3): Siviero; Zaia, Tonica, Carrascosa, Kugyela; Ferraris, Liema Olinga, Perciun (st 18′ Luongo); Sandrucci, Zeppieri (st 1′ Gabellini), Bonacina. A disp. Santer, Gallo, Desole, Barranco, Spadoni, Conzato, Gatto, Brzyski, Carvalho. All. Baldini.

Primavera Monza-Torino: il prepartita

Ore 14.45 Squadre arrivate al campo e riscaldamento effettuato: tra poco si parte!

Le due vittorie consecutive sono iniezione di fiducia per il Torino i Baldini che deve macinare punti per risollevarsi in classifica. Attualmente i granata occupano il 18° posto in classifica a 9 punti di distacco dal Monza. Per Baldini arrivano buone notizie poiché torneranno dalla squalifica Falasca e Gabellini, quest’ultimo è il capocannoniere granata a quota 6 reti in campionato.

Primavera Monza-Torino: le formazioni ufficiali

Monza: Strajnar, Bagnaschi, Villa, Colonnese, Reita, Diene, Mout, Ballabio, Albè, De Bonis, Fogliaro. A disp. Montagna, Azarovs, Romanini, Buonaiuto, Fardin, Treffiletti, R. Zanni, Castelli, M. Zanni, Ganci, Porta. All. Zenoni (Brevi squalificato).

Torino: Siviero, Carrascosa, Ferraris, Perciun, Zeppieri, Zaia, Kugyela, Sandrucci, Tonica, Liema Olinga, Bonacina. A disp. Santer, Gallo, Desole, Gabellini, Barranco, Spadoni, Conzato, Gatto, Brzyski, Carvalho, Luongo. All. Baldini.

Primavera Monza-Torino: dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Monza-Torino in diretta sarà trasmessa da Sportitalia, canale 60, e in streaming su Sportitalia.com