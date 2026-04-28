Le squadre del settore giovanile del Torino stanno conducendo un’ottima stagione: 3 su 4 hanno già raggiunto i playoff

Il settore giovanile del Torino sta vivendo una fase particolarmente positiva, confermando ancora una volta la solidità del lavoro portato avanti lungo tutta la stagione.

Le formazioni Under 17, Under 16 e Under 15 hanno infatti centrato l’accesso ai playoff. Un traguardo che premia la continuità e l’impegno quotidiano, elementi che hanno permesso alle diverse annate di mantenere alto il livello di competitività per tutto il campionato. Anche l’Under 18 di mister Vegliato resta pienamente in corsa per raggiungere lo stesso obiettivo: il gruppo sta attraversando un buon periodo di forma e, a testimonianza di ciò, arriva la serie positiva delle ultime cinque gare senza sconfitte.