I granata faranno visita ai brianzoli allenati dall’ex capitano Oscar Brevi: tornano Gabellini e Falasca

Reduce da 6 risultati utili consecutivi, Il Torino di Baldini si appresta a fare visita al Monza domani alle 15:00 in quella che è una delle tante sfide, da qui alla fine della stagione, cruciali per la salvezza granata. La vittoria contro il Milan ha permesso al Torino di agganciare il Frosinone al terzultimo posto in classifica e staccare di 8 punti la Cremonese ultima. Al momento i granata sono a 3 punti dalla zona salvezza.

A Monza c’è un ex in panchina

Il Monza è allenato da un ex come Oscar Brevi, capitano nel corso della sua permanenza, il primo del Torino di Cairo. La sua Primavera è tornata alla vittoria contro il Bologna nella scorsa giornata, vengono da un periodo complicato fatto 3 sconfitte e 2 pareggi. La rosa figura attualmente alla 9a posizione in classifica a due punti dalla zona playoff. Dopo il ritorno alla vittoria, un mese emmezzo dall’ultima volta, la squadra brianzola vuole trovare continuità nei risultati e staccare la parte centrale della classifica per ambire a posizioni più elevate

Come arrivano i granata

Le due vittorie consecutive sono iniezione di fiducia per il Torino i Baldini che deve macinare punti per risollevarsi in classifica. Attualmente i granata occupano il 18° posto in classifica a 9 punti di distacco dal Monza. Per Baldini arrivano buone notizie poiché torneranno dalla squalifica Falasca e Gabellini, quest’ultimo è il capocannoniere granata a quota 6 reti in campionato.

La classifica

La sfida tra Monza e Torino vedrà scendere in campo la 9a squadra del campionato contro la 18a. Per entrambe le formazioni, la gara di sabato 17 gennaio sarà importante per motivi differenti.

Fiorentina 34 Inter 33 Roma 33 Parma 32 Cesena 32 Atalanta 29 Genoa 28 Bologna 28 Monza 27 Milan 26 Verona 26 Napoli 25 Juventus 25 Sassuolo 25 Lecce 24 Lazio 22 Cagliari 20 Torino 18 Frosinone 18 Cremonese 10