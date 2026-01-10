Campionato Primavera 1: ottima vittoria del Torino in casa contro il MIlan per 1-0 grazie al gol di Zeppieri nel primo tempo
Preziosa vittoria del Torino. La sfida, valida per la giornata numero 19 del campionato Primavera 1, ha visto i granata di Baldini imporsi per 1-0 sul Milan di Renna grazie alla rete di Zeppieri. Rete del numero 11 arrivata al 43′ del primo tempo e decisiva. Seconda vittoria di fila per i giovani del Toro, dopo quello per 2-0 in trasferta contro la Cremonese. 2026 che non poteva iniziare meglio. Altri 3 punti vitali per la classifica del Torino. Da segnalare il rientro in campo di Sergiu Perciun dopo l’infortunio.
La classifica
Con questi tre punti (in attesa delle altre partite) il Torino supera il Frosinone e aggancia la zona playout.
- Cesena 32
- Fiorentina 31
- Roma 30
- Inter 30
- Atalanta 29
- Parma 29
- Bologna 28
- Milan* 26
- Verona 25
- Genoa 25
- Juventus 25
- Napoli* 25
- Sassuolo 24
- Monza 24
- Lecce 21
- Lazio* 21
- Cagliari 20
- Torino* 18
- Frosinone 17
- Cremonese 10
*una partita in più