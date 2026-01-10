Torino-Milan, la diretta della partita di Primavera 1 2025/2026: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Reduce da cinque risultati utili consecutivi, il Toro Primavera ospiterà il Milan domani alle ore 13:00 in una sfida cruciale per la classifica. La vittoria contro la Cremonese nell’ultimo turno ha consentito ai granata di allontanare per lo meno l’ultimo posto e di mettersi in corsa verso la risalita in classifica. Al momento i granata sono a due punti dalla zona playout. Segui Torino-Milan in diretta su Toro.it

Primavera Torino-Milan: la diretta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI TORINO-MILAN PRIMAVERA

27′ Sostituzione Toro: fuori Kugyela, dentro Tonica

26′ Doppia sostituzione Milan: fuori Tartaglia e Mancioppi, dentro Angelicchio e Cisse

25′ Venti minuti alla fine dell’incontro, il Toro è ora in gestione e pensa principlamnte a difednere il vantaggio, i rossoneri provano a fare la partita senza tuttavia recare particolare pericoli alla difesa granata

24′ Doppia sostituzione Torino: fuori Bonacina dentro Gatto e Conzato

21′ Zeppieri, partendo da destra, si sposta il pallone sul mancino e calcia: il tiro finisce alto

18′ Ammonito Tartaglia per un fallo su Perciun

15′ Azioni da una parte e dall’altra, regnano l’equilibrio e l’aggressività in mezzo al campo

10′ Cross basso di Zeppieri in area su cui non arriva nessun giocatore granata

5′ Grande aggressività anche in apertura di ripresa tra Toro e Milan, i toni agonistici dell’incontro restano alti

1′ Sostituzione Milan nell’intervallo: dentro Geroli, fuori Pandolfi

SECONDO TEMPO

45′ Nessun minuto di recupero, finisce 1-0 per i granata il primo tempo di Torino-Milan

43′ GOOOL 1-0 TORO: la sblocca Zeppieri dopo una grande azione personale di Zaia. Il terzino serve un pallone alto nel cuore dell’area, l’attaccante la mette giù e conclude alle spalle di Longoni

38′ Tentativo fuori bersaglio di Zeppieri, partita che resta in equilibrio

34′ Bonacina penetra in area di rigore e finisce a terra reclamando un calcio di rigore, non è però dello stesso avviso l’arbitro

33′ Occasione Milan: Scotti si fa ipnotizzare da Siviero, che in uscita gli sbarra la strada ed evita il vantaggio rossonero

30′ Cross tagliato di Bonacina sul secondo palo, il suggerimento non trova però alcun compagno

27′ Ci prova Pandolfi per il Milan dalla distanza, tiro bloccato facilmente però da Siviero

24′ Occasionissima Toro: Perciun approfitta di un errore in impostazione del Milan e arriva al tiro da dentro l’area. Il centrocampista granata apre però troppo il tiro fallendo l’occasione

21′ Terzo calcio d’angolo per il Toro che sta facendo la partita. Ancora nessun pericolo, però, per i due portieri Siviero e Longoni

18′ Incursione in area di Bonacina che riceve un ottimo pallone da Olinga ma viene anticipato prima del tiro

14′ Bella azione personale di Sandrucci, con la sua classica galoppata sull’out di destra. L’esterno non riesce però a servire il pallone in mezzo

11′ Ci prova Kugyela dalla distanza, ma il pallone finisce altissimo

10′ Secondo corner battuto dal Toro, ancora una volta però la retroguardia rossonera allontana il pericolo

8′ Poche occasioni in questi primi minuti di partita, ma tanta intensità messa in campo dalle due squadre

5′ Spinge il Toro in avvio, primo calcio d’angolo dell’incontro in favore dei granata

1′ Fischia il direttore di gara, al via la sfida tra Torino e Milan

PRIMO TEMPO

Primavera, Torino-Milan 1-0: il tabellino

Marcatori: pt 43′ Zeppieri (T)

Ammoniti: st 18′ tartaglia (M)

Torino (4-3-3): Siviero, Zaia, Pellini, Carrascosa, Kugyela (st 27′ Tonica); Ferraris, Perciun, Olinga; Zaia (st 24′ Gatto), Sandrucci, Zeppieri, Bonacina (st 24′ Conzato). A disp: Cereser, Gallo, Desole, Barranco, Spadoni, Brzyski, Carvalho, Luongo. All: Baldini.

Milan (4-3-3): Longoni, Colombo, Vladimirov, Tartaglia (st 26′ Angelicchio), Pandolfi (st 1′ Geroli), Mancioppi (st 26′ Cisse), Perera, Nolli, Scotti, Castiello, Lontani. A disp: Bianchi, Pagliei, Dotta, Grilli, Zaramella, Petrone, Cullotta, Vechiu. All: Renna.

Primavera Torino-Milan il prepartita

Il successo contro la Cremonese del Torino rappresenta un’iniezione di fiducia per i ragazzi di Baldini, che devono risalire in classifica dando seguito a un processo ancora molto lungo che deve avere un unico obiettivo: la salvezza. Contro i rossoneri, Baldini dovrà ancora fare a meno di Gabellini e Falasca che sconteranno l’ultima delle 3 giornate di squalifica arrivate a seguito della partita contro la Lazio. In assenza del bomber granata sarà compito di Sandrucci operare in attacco, che dalla squalifica di proprio di Gabellini ha siglato 3 reti in 2 partite.

Primavera Torino-Milan: le formazioni ufficiali

Torino (4-3-3): Siviero, Zaia, Pellini, Carrascosa, Kugyela; Ferraris, Perciun, Olinga; Zaia, Sandrucci, Zeppieri, Bonacina. A disp: Cereser, Gallo, Desole, Barranco, Spadoni, Conzato, Tonica, Gatto, Brzyski, Carvalho, Luongo. All: Baldini.

Milan (4-3-3): Longoni, Colombo, Vladimirov, Tartaglia, Pandolfi, Mancioppi, Perera, Nolli, Scotti, Castiello, Lontani. A disp: Bianchi, Pagliei, Geroli, Dotta, Grilli, Zaramella, Petrone, Angelicchio, Cullotta,, Vechiu. All: Renna.

Primavera Torino-Milan: dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Torino-Milan in diretta sarà trasmessa da Sportitalia, canale 60, e in streaming su Sportitalia.com.