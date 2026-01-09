Dopo il ritorno alla vittoria i giovani granata, imbattuti da un mese, cercano punti essenziali per la salvezza

Reduce da cinque risultati utili consecutivi, il Toro Primavera ospiterà il Milan domani alle ore 13:00 in una sfida cruciale per la classifica. La vittoria contro la Cremonese nell’ultimo turno ha consentito ai granata di allontanare per lo meno l’ultimo posto e di mettersi in corsa verso la risalita in classifica. Al momento i granata sono a due punti dalla zona playout.

Come arrivano i granata

Il successo contro la Cremonese del Torino rappresenta un’iniezione di fiducia per i ragazzi di Baldini, che devono risalire in classifica dando seguito a un processo ancora molto lungo che deve avere un unico obiettivo: la salvezza. Contro i rossoneri, Baldini dovrà ancora fare a meno di Gabellini e Falasca che sconteranno l’ultima delle 3 giornate di squalifica arrivate a seguito della partita contro la Lazio. In assenza del bomber granata sarà compito di Sandrucci operare in attacco, che dalla squalifica di proprio di Gabellini ha siglato 3 reti in 2 partite.

Il momento del Milan

I rossoneri, dopo l’uscita dalla Coppa Italia agli ottavi di finale per mano del Parma, saranno ancor più motivati con l’obbiettivo di riscattarsi subito. I rossoneri, con 14 punti ottenuti in trasferta, sono la 4a squadra migliore per rendimento lontano dalle mura amiche, il che rappresenta sicuramente un problema per i ragazzi di Baldini che non vincono in casa da più di 4 mesi. Altri problemi per la squadra granata portano il nome di Simone Lontani e Filippo Scotti: il primo è il capocannoniere dei rossoneri con 8 reti e 1 assist, mentre il secondo vanta 5 gol e 3 assist.

La classifica

La sfida tra Torino e Milan vedrà scendere in campo la 19a squadra del campionato contro l’8a. Per entrambe le formazioni, la gara di sabato 10 gennaio sarà importante per motivi differenti.

Cesena 32 Fiorentina 31 Roma 30 Inter 30 Atalanta 29 Parma 29 Bologna 28 Milan 26 Verona 25 Genoa 25 Juventus 25 Sassuolo 24 Monza 24 Napoli 24 Lecce 21 Cagliari 20 Lazio 20 Frosinone 17 Torino 15 Cremonese 10