Dopo il ritorno alla vittoria i giovani granata, imbattuti da un mese, cercano punti essenziali per la salvezza
Reduce da cinque risultati utili consecutivi, il Toro Primavera ospiterà il Milan domani alle ore 13:00 in una sfida cruciale per la classifica. La vittoria contro la Cremonese nell’ultimo turno ha consentito ai granata di allontanare per lo meno l’ultimo posto e di mettersi in corsa verso la risalita in classifica. Al momento i granata sono a due punti dalla zona playout.
Come arrivano i granata
Il successo contro la Cremonese del Torino rappresenta un’iniezione di fiducia per i ragazzi di Baldini, che devono risalire in classifica dando seguito a un processo ancora molto lungo che deve avere un unico obiettivo: la salvezza. Contro i rossoneri, Baldini dovrà ancora fare a meno di Gabellini e Falasca che sconteranno l’ultima delle 3 giornate di squalifica arrivate a seguito della partita contro la Lazio. In assenza del bomber granata sarà compito di Sandrucci operare in attacco, che dalla squalifica di proprio di Gabellini ha siglato 3 reti in 2 partite.
Il momento del Milan
I rossoneri, dopo l’uscita dalla Coppa Italia agli ottavi di finale per mano del Parma, saranno ancor più motivati con l’obbiettivo di riscattarsi subito. I rossoneri, con 14 punti ottenuti in trasferta, sono la 4a squadra migliore per rendimento lontano dalle mura amiche, il che rappresenta sicuramente un problema per i ragazzi di Baldini che non vincono in casa da più di 4 mesi. Altri problemi per la squadra granata portano il nome di Simone Lontani e Filippo Scotti: il primo è il capocannoniere dei rossoneri con 8 reti e 1 assist, mentre il secondo vanta 5 gol e 3 assist.
La classifica
La sfida tra Torino e Milan vedrà scendere in campo la 19a squadra del campionato contro l’8a. Per entrambe le formazioni, la gara di sabato 10 gennaio sarà importante per motivi differenti.
- Cesena 32
- Fiorentina 31
- Roma 30
- Inter 30
- Atalanta 29
- Parma 29
- Bologna 28
- Milan 26
- Verona 25
- Genoa 25
- Juventus 25
- Sassuolo 24
- Monza 24
- Napoli 24
- Lecce 21
- Cagliari 20
- Lazio 20
- Frosinone 17
- Torino 15
- Cremonese 10