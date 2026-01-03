La squadra di Baldini con l’inizio del 2026 è andata a fare visita alla Cremonese per disputare la 18a giornata

Il Torino Primavera non poteva iniziare il 2026 in maniera migliore: con una vittoria convincente ottenuta ai danni della Cremonese, attualmente ultima in classifica.

Il successo della squadra di Baldini ha permesso ai giovani granata di ritrovare tre punti preziosi in ottica salvezza. L’ultimo successo della squadra piemontese risaliva al 5 ottobre, in occasione della trasferta contro il Cagliari, vinta per 1-0 grazie alla rete di Carvalho. Contro la Cremonese, il Torino ha vinto un incontro decisivo, che in caso di vittoria della squadra di casa avrebbe relegato i granata all’ultimo posto del campionato di Primavera 1. Il successo di oggi ha permesso ai ragazzi di Baldini di avvicinarsi alla zona Play Out, attualmente a -2 punti.

Una vittoria convincente

Contro la Cremonese, il Torino Primavera ha fornito una prova convincente, terminata sul risultato di 2-0 in favore dei granata. A siglare la prima e la seconda rete sono stati rispettivamente Sandrucci e Zeppieri. Nel corso dell’incontro, i ragazzi di Baldini hanno saputo sfruttare le occasioni avute a disposizione per incidere, e non hanno mancato di lucidità quando la squadra lombarda ha poi tentato in più occasioni di ritrovare la rete del pareggio. Dopo gli ultimi 4 pareggi, con la vittoria di oggi il Torino ha dato seguito alla striscia di risultati utili consecutivi. Nelle ultime settimane, i giovani granata hanno sfiorato in più occasioni la vittoria, ma le disattenzioni e le ingenuità difensive hanno spesso impedito alla squadra di Baldini di andare oltre il semplice pareggio. La vittoria di oggi è un risultato che da morale alla squadra, che dopo le ultime delusioni è tornata a sorridere in campo.

La classifica

Con il successo contro la Cremonese, e la sconfitta del Frosinone, il Torino è ora a solo 2 punti di distanza dalla zona Play Out.

Fiorentina31 Inter 30 Roma30 Cesena 29 Parma 29 Atalanta 29 Bologna 27 Milan 26 Genoa 25 Juventus 25 Verona 24 Sassuolo24 Monza 24 Napoli 24 Lazio 20 Cagliari 20 Lecce 18 Frosinone17 Torino 15 Cremonese 10