Cremonese-Torino, la diretta della partita di Primavera 1 2025/2026: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Reduce da quattro pareggi consecutivi, il Torino Primavera alla ricerca di una vittoria che manca da 3 mesi, si prepara a fare visita alla Cremonese. I grigiorossi allenati da Elia Pavesi, attualmente ultimi in classifica, distano soltanto due punti dalla formazione di Baldini. Gli ultimi quattro impegni dei granata hanno restituito tanta fiducia quanto rammarico. Contro Juventus e Lazio due prestazioni importanti, una delle quali in inferiorità numerica, mentre contro Genoa e Lecce due prestazioni incompiute in virtù della fattibilità delle sfide. Segui Cremonese-Torino in diretta su Toro.it.

Primavera, Cremonese-Torino: la diretta

39′ GOOOOOOL DEL TORO! ZEPPIERI!

37′ SOSTITUZIONE NELLA CREMONESE: entra Faye al posto di Patrignani

34′ Ancora Raballo! Di testa su corner sfiora il pareggio: palla fuori

33′ Raballo! L’ex Torino con il destro calcia forte dal limite e palla alta di poco

30′ 15 minuti al termine: adesso è la Cremonese a fare la partita tentando il pareggio

27′ SOSTITUZIONI NELLA CREMONESE: entrano Herzuah, Lickunas, Biolchi e Raballo al posto di Bozza, Frey, Ragnoli Galli e Sivieri

23′ SOSTITUZIONI NEL TORINO: entrano Ferraris e Siviero al posto di Ballanti e Santer

22′ INFORTUNIO per Santer che non ce la fa a proseguire

21′ Problema muscolare alla coscia destra che sembra superato

21′ Rimane a terra il portiere Santer del Torino

20′ Gira palla il Toro

19′ Ballanti sulla trequarti con il suo mancino fa una grande giocata e imbuca per Sandrucci che entra in area. Stop con il destro e tiro con lo stesso piede in diagonale: Cassin è battutto. Toro che la sblocca! Bel gol sulla destra con il piede debole per Sandrucci

19′ GOOOOOOL DEL TORO! SANDRUCCI!

15′ Attacca il Torino

12′ SOSTITUZIONI NEL TORINO: entrano Bonacina e Liema Olinga al posto di Carvalho e Luongo

9′ Altro fallo di Ragnoli Galli, questa volta su Carrascosa. Gioco molto spezzetato in questo secondo tempo

6′ Fallo su Santer

5′ Fallo di Bassi su Ballanti

2′ Fallo di Pellini su Ragnoli Galli

2′ Nessun cambio: gli stessi 22 in campo

1′ Si riparte! Muove palla il Torino

SECONDO TEMPO

45′ Niente recupero: finisce qui il primo tempo. Non molte emozioni in una partita che non si è ancora sbloccata

41′ Fallo su Carvalho

39′ Manovrano i granata

35′ Torino che adesso sta dominando la partita

32′ Ci prova Sandrucci con il mancino: Cassin blocca facile

29′ Ottima chiusura difensiva di Zaia

26′ Kugyela! Punizione battuta molto bene con il mancino, ma Cassin para alla sua destra sul suo palo

25′ AMMONITO Patrignani per fallo su Sandrucci al limite dell’area di rigore

23′ Tre corner di fila per i grigiorossi ma nulla di fatto

22′ Ci prova Ragnoli Galli con il destro: palla ribattuta dalla difesa granata

17′ Toro che fatica a manovrare con precisione

14′ Fallo di Patrignani su Zaia

13′ Gira palla adesso la Cremo

8′ Fallo di Carvalho

7′ Gira palla il Torino nella propria metà campo

3′ Carvalho! Colpo di testa di Zeppieri: Cassin fa una bella parata. Sulla ribattuta, Carvalho ci prova con il destro ma palla fuori

1′ Si parte! Muove palla la Cremonese

PRIMO TEMPO

Squadre in campo: tra poco si parte!

Calcio d’inizio alle ore 15

Primavera, Cremonese-Torino 0-1: il tabellino

Marcatore: st 19′ Sandrucci (T)

Ammonito: pt 25′ Patrignani (C)

Cremonese (3-4-3): Cassin; Bassi, Prendi, Zilio; Frey (st 27′ Lickunas), Lottici Tessadri, Patrignani (st 37′ Faye), Bozza (st 27′ Herzuah); Gashi, Ragnoli Galli (st 27′ Biolchi), Sivieri (st 27′ Raballo). A disposizione: Malovec, Christ Achi, Lamorte, Pio Marino, Marsi, Paganotti. Allenatore: Pavesi.

Torino (4-3-3): Santer (st 23′ Siviero); Zaia, Pellini, Carrascosa, Kugyela; Ballanti (st 23′ Ferraris), Acquah, Luongo (st 12′ Liema Olinga); Sandrucci, Zeppieri, Carvalho (st 12′ Bonacina). A disposizione: Gallo, Desole, Barranco, Spadoni, Conzato, Gatto, Brzyski. Allenatore: Baldini.

Primavera, Cremonese-Torino: il prepartita

Ore 14.45 Fase finale del riscaldamento prepartita: tra poco si parte!

Ore 14.30 Squadre in campo per il consueto riscaldamento prepartita

Ore 14.00 I pullman delle due squadre sono arrivati al campo. Manca un’ora esatta al calcio d’inizio di Cremonese-Torino Primavera.

Contro la Cremonese una sfida fondamentale per smuovere la classifica e guadagnare punti preziosi per la salvezza. I granata non avranno a disposizione Gabellini (6 gol messi a referto fino ad ora) che sta scontando una squalifica di tre turni insieme a Falasca: già fuori con il Lecce, entrambi sconteranno un’altra giornata nel prossimo turno di campionato.

Primavera, Cremonese-Torino: le formazioni ufficiali

Cremonese: Cassin, Patrignani, Ragnoli Galli, Lottici Tessadri, Bozza, Frey, Zilio, Gashi, Prendi, Bassi, Sivieri. A disposizione: Malovec, Christ Achi, Lamorte, Faye, Herzuah, Pio Marino, Lickunas, Biolchi, Marsi, Paganotti, Raballo. Allenatore: Pavesi.

Torino: Santer, Pellini, Carrascosa, Zeppieri, Ballanti, Zaia, Kugyela, Sandrucci, Acquah, Carvalho, Luongo. A disposizione: Siviero, Gallo, Desole, Ferraris, Barranco, Spadoni, Conzato, Gatto, Liema Olinga, Bonacina, Brzyski. Allenatore: Baldini.

Primavera, Cremonese-Torino: dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Cremonese-Torino in diretta sarà trasmessa da Sportitalia, canale 60, e in streaming su Sportitalia.com.