I giovani granata cercheranno di inaugurare il 2026 con un successo contro la Cremonese: unica squadra che al momento insegue il Torino in classifica

Dopo un 2025 complicato, la Primavera del Torino è pronta ad affrontare il nuovo anno con rinnovata motivazione e maggiore ambizione, nel tentativo di mettersi alle spalle una serie di risultati deludenti.

Attualmente la squadra guidata da Baldini occupa la penultima posizione in classifica, ma la speranza, in vista della ripresa del campionato, è che il Torino possa iniziare una risalita. Per farlo, i giovani granata punteranno a conquistare il primo successo del 2026 nella prossima sfida di campionato, che li vedrà impegnati in trasferta sul campo della Cremonese.

Scontro tra i fanalini di coda del campionato

La squadra lombarda ospiterà i granata sabato 3 gennaio alle 15.00, e nonostante la recente sconfitta contro il Bologna, gli uomini di Pavesi saranno motivati a scendere in campo con l’obiettivo di lasciare l’ultimo posto in classifica. Nelle ultime 5 gare, la Cremonese ha alzato il livello delle sue prestazioni, collezionando un totale di 6 punti. Il principale pericolo per la difesa granata sarà l’attaccante Galli, il capocannoniere della squadra grazie alle sue 5 reti siglate. Mentre a centrocampo, la mediana di Baldini dovrà tentare di arginare la qualità di Gashi, il giocatore che ha già collezionato 3 assist dall’inizio della stagione.

Il Torino sogna la salvezza

Un successo contro la Cremonese permetterebbe al Torino di ritrovare una rinnovata fiducia per cercare di risalire la classifica almeno fino alla posizione valida per la salvezza. Contro i lombardi, Baldini dovrà fare a meno di Gabellini e Falasca, che stanno ancora scontando la sospensione di 3 giornate arrivata a seguito di una condotta antisportiva in campo. In assenza del loro bomber, Sandrucci e Zeppieri cercheranno di guidare la squadra per cercare di centrare una vittoria che manca ormai da 11 giornate.

La classifica

La sfida tra Cremonese e Torino vedrà scendere in campo le peggior squadre del campionato in termine di rendimento. Per entrambe le formazioni, la gara di sabato 3 gennaio sarà cruciale per iniziare il 2026 con il piede giusto.

Roma 30 Inter 30 Fiorentina 30 Cesena 29 Parma 28 Bologna 27 Atalanta 26 Genoa 25 Verona 24 Sassuolo 24 Monza 24 Juventus 24 Milan 23 Napoli 21 Lazio 19 Lecce 18 Frosinone 17 Cagliari 17 Torino 12 Cremonese 10