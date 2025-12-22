In occasione della 17a giornata di campionato il Torino Primavera ha ospitato il Lecce per disputare l’ultima gara del 2025

Il Torino e il Lecce Primavera in occasione della 17a giornata di campionato hanno dato vita a una partita molto combattuta, sicuramente avvincente per i tifosi neutrali.

Gli ospiti sono passati in vantaggio in 3 occasioni nel corso della partita, ma il Torino non ha mai lasciato scivolare l’esito dell’incontro riuscendo a recuperare il risultato in tutte e tre le occasioni. In casa Toro, Sandrucci con la sua doppietta ha permesso ai granata di ritrovare l’1-1 e il successivo 2-2, mentre il 3-3 è stato raggiunto grazie alla rete di Zeppieri.

Torino pericoloso in avanti ma fragile dietro

Dopo una prima frazione combattuta, il Torino ha iniziato il secondo tempo tenendo saldamente in mano il pallino del gioco. I granata si sono imposti nella trequarti avversaria per gran parte della partita, ma in contropiede, il Lecce è spesso riuscito a fare male. La squadra di Baldini è stata abile nel creare costanti pericoli alla retroguardia avversaria, mentre ha fatto più fatica a contenere le ripartenze dei pugliesi, che in contropiede hanno saputo fare male al Torino. Al 72′ I granata hanno guadagnato un fallo prezioso che ha comportato l’espulsione di un giocatore del Lecce. Negli ultimi 20 minuti di gioco, il Torino non è però riuscito a sfruttare la superiorità numerica per segnare la rete del vantaggio. Al 93′ l’arbitro ha poi fischiato la fine dell’incontro, finito in pareggio sul risultato di 3-3.

La classifica

Un altro pareggio per il Torino, che finisce il 2025 a quota 12 punti, a due punti dall’ultima posizione e a 6 punti dalla 16a posizione, valida per la salvezza.

Roma 30 Inter 30 Fiorentina 30 Cesena* 28 Parma 28 Bologna 27 Atalanta* 26 Genoa 25 Verona 24 Sassuolo 24 Milan 23 Monza* 23 Juventus* 21 Napoli 21 Lazio 19 Lecce 18 Frosinone 17 Cagliari 17 Torino 12 Cremonese 10

*=una partita in meno