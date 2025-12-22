Toro.it

In occasione della 17a giornata di campionato il Torino Primavera ha ospitato il Lecce per disputare l’ultima gara del 2025

Il Torino e il Lecce Primavera in occasione della 17a giornata di campionato hanno dato vita a una partita molto combattuta, sicuramente avvincente per i tifosi neutrali.

Gli ospiti sono passati in vantaggio in 3 occasioni nel corso della partita, ma il Torino non ha mai lasciato scivolare l’esito dell’incontro riuscendo a recuperare il risultato in tutte e tre le occasioni. In casa Toro, Sandrucci con la sua doppietta ha permesso ai granata di ritrovare l’1-1 e il successivo 2-2, mentre il 3-3 è stato raggiunto grazie alla rete di Zeppieri.

Torino pericoloso in avanti ma fragile dietro

Dopo una prima frazione combattuta, il Torino ha iniziato il secondo tempo tenendo saldamente in mano il pallino del gioco. I granata si sono imposti nella trequarti avversaria per gran parte della partita, ma in contropiede, il Lecce è spesso riuscito a fare male. La squadra di Baldini è stata abile nel creare costanti pericoli alla retroguardia avversaria, mentre ha fatto più fatica a contenere le ripartenze dei pugliesi, che in contropiede hanno saputo fare male al Torino. Al 72′ I granata hanno guadagnato un fallo prezioso che ha comportato l’espulsione di un giocatore del Lecce. Negli ultimi 20 minuti di gioco, il Torino non è però riuscito a sfruttare la superiorità numerica per segnare la rete del vantaggio. Al 93′ l’arbitro ha poi fischiato la fine dell’incontro, finito in pareggio sul risultato di 3-3.

La classifica

Un altro pareggio per il Torino, che finisce il 2025 a quota 12 punti, a due punti dall’ultima posizione e a 6 punti dalla 16a posizione, valida per la salvezza.

  1. Roma 30
  2. Inter 30
  3. Fiorentina 30
  4. Cesena* 28
  5. Parma 28
  6. Bologna 27
  7. Atalanta* 26
  8. Genoa 25
  9. Verona 24
  10. Sassuolo 24
  11. Milan 23
  12. Monza* 23
  13. Juventus* 21
  14. Napoli 21
  15. Lazio 19
  16. Lecce 18
  17. Frosinone 17
  18. Cagliari 17
  19. Torino 12
  20. Cremonese 10

*=una partita in meno

Lorenzo Carvalho of Torino FC U19 in action during the Primavera 1 football match between Torino FC U19 and SSC Napoli U19.
ultimo aggiornamento: 22-12-2025

