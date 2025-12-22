Torino-Lecce, la diretta della partita di Primavera 1 2025/2026: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Reduce da tre pareggi consecutivi e appesantito dalle squalifiche di Gabellini e Falasca, il Torino Primavera si prepara ad affrontare il Lecce in uno snodo cruciale della stagione granata. I salentini allenati da Simone Schipa, attualmente sedicesimi in classifica, vantano infatti sei punti di vantaggio sulla formazione di Baldini. Gli ultimi tre impegni dei granata hanno restituito sensazioni contrastanti. I pareggi ottenuti contro avversari di buon livello come Lazio, Juve e Genoa hanno mostrato segnali incoraggianti, ma sono stati anche macchiati da disattenzioni, cali di concentrazione e, nell’ultima uscita, da gravi errori sfociati in espulsioni. Segui Torino-Lecce in diretta su Toro.it

Torino-Lecce: la diretta

27′ Doppio giallo per Laerke che viene quindi espulso dal direttore di gara

23′ Ancora una volta pericoloso Bonacina, che calcia in porta ma trova la risposta attenta di Penev

21′ Sostituzione Torino: Dentro Luongo, fuori Ballanti

18′ GOOOL 3-3 TORINO: Zeppieri pareggia nuovamente l’incontro per il Toro con un destro dall’interno dell’area

13′ GOL 2-3 LECCE: Calame riceve dentro l’area e scarica alle spalle di Santer il gol del nuovo vantaggio giallorosso. Tutto nasce da un calcio di punizione battuto velocemente dai salentini

12′ Numero di Ballanti in area di rigore, ma il suo suggerimento non trova nessun compagno all’internio dell’area

11′ Bonacina sguscia sull’out di sinistra e arriva al tiro da posizione defilata, Penev riesce però a deviare la conclusione in calcio d’angolo

7′ Gorter, da calcio di punizione diretta, impegna Santer che risponde presente

6′ Ammonito Carrascosa per un fallo al limite dell’area di rigore granata

1′ Al via il secondo tempo tra Torino e Lecce, si riparte dal 2-2 della prima frazione

SECONDO TEMPO

46′ Finisce 2-2 il primo tempo tra Torino e Lecce

45′ Un minuto di recupero assegnato dal direttore di gara

39′ Vicinissimo alla tripletta Sandrucci, il suo tiro viene però murato dalla difesa salentina

34′ GOOOL 2-2 TORO: un errore in fase di impostazione da parte di Calame favorisce il pareggio granata, con Sandrucci che insacca, ancora una volta con il sinistro, il gol del 2-2, firmando la doppietta personale

33′ Ammonito Laerke per un fallo su Bonacina

31′ Ballanti conclude verso la porta, Penev, in due tempi, riesce a disinnescare il suo tiro

27′ GOL 1-2 LECCE: di nuovo in vantaggio i salentini grazie ad un colpo di testa di Pehlivanov su calcio di punizione

23′ Sta crescendo il Toro, un altra grande occasione questa volta capitata sul destro di Ferraris che, da dentro l’area di rigore, spara però alto

22′ Ancora una grande risposta di Penev su un tiro di Zeppieri. L’estremo difensore dei salentini sta tenendo in piedi il Lecce

20′ GOOOL 1-1 SANDRUCCI: il numero 30 riceve una grande palla da Bonacina, converge sul mancino e realizza un grande gol

16′ Ammonito Calame per il Lecce

10′ Seconda occasione ravvicinata per il Toro, che trova ancora una grande risposta di Penev, questa volta su un colpo di testa di Ferraris

7′ Occasione Toro: Pellini svetta in area e colpisce di testa ma trova una grandissima risposta da parte di Penev

3′ GOL 0-1 LECCE: Esteban Sanchez dopo il palo colpito sblocca l’incontro su suggerimento di Laerke. Il centravanti, lasciato solo sul secondo palo, deve solo appoggiare in porta il pallone

2′ – Subito pericoloso il Lecce: Esteban Sanchez colpisce un palo rischiando di sbloccare l’incontro dopo appena due minuti di gioco

1′ Fischia l’arbitro, è iniziata la sfida del Valentino Mazzola

PRIMO TEMPO

Primavera Torino-Lecce 3-3: il tabellino

Marcatori: pt 3′ Sanchez (L), pt 20′ Sandrucci (T), pt 27′ Pehlivanov (L), pt 34′ Sandrucci (T), st 13′ Calame (L), st 18′ Zeppieri (T)

Ammoniti: pt 16′ Calame (L), pt 33′ Laerke (L), st 6′ Carrascosa (T)

Espulsi: st 27′ Laerke (L)

Torino (4-3-3): Santer, Zaia, Pellini, Carrascosa, Kugyela; Ferraris, Ballanti (st 21′ Luongo), Acquah; Sandrucci, Bonacina, Zeppieri. A disp: Cereser, Gallo, Desole, Barranco, Spadoni, Conzato, Gatto, Liema Olinga, Brzyski, Carvalho. All: Baldini.

Lecce (3-5-2): Penev, Pehlivanov, Pacia, Kozarac; Laerke, Gorter, Di Pasquale, Calame, Dalla Costa; Sanchez, Onyemachi. A disp: Lupo, Vescan-Kodor, Milojevic, Spinelli, Perrone, Persano, Marrocco, Serra, Longo, Palmieri, Esposito. All: Schipa.

Primavera Torino Lecce il prepartita

Il Lecce, fermo a 17 punti, arriva invece alla sfida con il Toro reduce da due sconfitte consecutive contro Napoli e Frosinone, formazioni anch’esse coinvolte nella lotta nelle zone basse della classifica.

Un andamento altalenante quello dei giallorossi, che prima degli ultimi due ko avevano invece raccolto quattro punti battendo il Parma, secondo in classifica, e pareggiando sul campo della Roma, terza.

Torino-Lecce: dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Torino-Lecce in diretta sarà trasmessa da Sportitalia, canale 60, e in streaming su Sportitalia.com.

Torino-Lecce: le formazioni ufficiali

