Pesante sconfitta nel derby della Mole per l’Under 17 del Torino a Vinovo contro la Juventus: 7-1 per i bianconeri

Derby disastroso questo pomeriggio per l’Under 17 del Torino allenata da Fabio Rebuffi. I granata a Vinovo si sono disuniti e hanno perso la partita di campionato contro i bianconeri per 7-1. Juventus che rimane prima in classifica, mentre il Torino è quarto. Sconfitta pesante in una partita all’interno della quale i granata erano anche andati in vantaggio.

La partita

Dopo soli 3 minuti di gioco il Toro è avanti con il gol di Pagliano. Ma il primo tempo si chiude sul 4-1: doppietta di Paonessa (5′ e 24′), poi Marchisio al 17′ e Corigliano al 36′. Nel secondo tempo poi altri tre gol subiti: Santa Maria al 53′, Paonessa al 67′ (tripletta) e infine Urbano all’83’.