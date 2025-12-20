I granata affrontano il Lecce in una gara che può indirizzare la corsa salvezza

Reduce da tre pareggi consecutivi e appesantito da due squalifiche pesanti, il Torino Primavera si prepara ad affrontare il Lecce lunedì in uno snodo cruciale della stagione granata. I salentini allenati da Simone Schipa, attualmente sedicesimi in classifica, vantano infatti sei punti di vantaggio sulla formazione di Baldini.

Le prossime due gare assumono un peso specifico elevato per il Toro. Dopo il confronto con il Lecce, i granata saranno attesi dallo scontro diretto contro la Cremonese: diventa dunque fondamentale raccogliere punti per provare a risollevare una situazione di classifica che resta delicata.

Gli ultimi tre impegni hanno restituito sensazioni contrastanti. I pareggi ottenuti contro avversari di buon livello hanno mostrato segnali incoraggianti, ma sono stati anche macchiati da disattenzioni, cali di concentrazione e, nell’ultima uscita, da gravi errori sfociati in espulsioni.

I cartellini rossi rimediati da Gabellini e Falasca peseranno sulle prossime tre gare contro Lecce, Cremonese e Milan. Il giudice sportivo ha infatti inflitto tre giornate di squalifica a entrambi i giovani granata per quanto accaduto nella sfida contro la Lazio, una situazione che complica ulteriormente il momento del Torino.

Il Lecce di Simone Schipa

Il Lecce, fermo a 17 punti, arriva invece da due sconfitte consecutive contro Napoli e Frosinone, formazioni anch’esse coinvolte nella lotta nelle zone basse della classifica.

Un andamento altalenante quello dei giallorossi, che prima degli ultimi due ko avevano raccolto quattro punti battendo il Parma secondo in classifica e pareggiando sul campo della Roma terza.

Paco Estaban, il centravanti dei salentini

Il principale pericolo per la retroguardia granata risponde al nome di Paco Esteban, centravanti classe 2006 e miglior marcatore dei salentini con sette reti stagionali.

Un avversario da tenere sotto stretta osservazione per una difesa del Toro che nelle ultime partite ha spesso mostrato qualche amnesia di troppo.