Toro, piove sul bagnato: 3 giornate di squalifica dal giudice sportivo per Gabellini e Falasca

Piove sul bagnato in casa Torino Primavera. È arrivato il responso del giudice sportivo in merito agli episodi verificatisi durante Torino-Lazio Primavera, gara disputata lo scorso martedì 16 dicembre.

Il match, conclusosi sul punteggio di 2-2, ha però lasciato strascichi pesanti per i granata, rimasti in dieci uomini per ben due volte a causa delle espulsioni di Gabellini e Falasca.

Il primo è stato allontanato dal campo al 60’, mentre il secondo ha seguito la stessa sorte diciotto minuti più tardi, al 78’. Come riportato nel comunicato ufficiale del giudice sportivo, entrambi i calciatori sono stati squalificati per tre giornate.

Il referto del giudice sportivo

Nel dettaglio, Gabellini è stato fermato “per avere, al 14° del secondo tempo, colpito con una gomitata al petto un calciatore della squadra avversaria”.

Stessa sanzione per Falasca, punito “per avere, al 33° del secondo tempo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto”.

Le gare che salteranno i due giovani granata

La squalifica scatterà già dalla prossima gara di campionato contro il Lecce, in programma lunedì, e costringerà i due giovani granata a saltare anche le successive sfide contro Cremonese e Milan.