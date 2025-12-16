Va al Torino il Premio “Gian Paolo Ormezzano” dell’USSI, per i due scudetti giovanili vinti nella scorsa stagione

In mattinata si è svolta la festa dell’USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana), in cui sono stati premiati giocatori, dirigenti e società che hanno avuto un ruolo di spicco nel 2025. La festa si è svolta al Palazzo Ceriana Mayneri e il Premio “Gian Paolo Ormezzano” è stato vinto dal Torino FC, grazie ai due scudetti giovanili vinti nella scorsa stagione, uno dell’Under 18 e uno dell’Under 17. A ritirare il premio è stato Ruggero Ludergnani che ha portato i saluti del presidente granata Urbano Cairo.

Le parole di Ludergnani

Per l’occasione, il responsabile del settore giovanile granata, Ruggero Ludergnani, si è espresso così in merito ai successi dell’ultimo anno: “Per arrivare a ottenere questi successi c’è un grande lavoro, che parte da anni addietro. Con un pizzico di orgoglio dico che secondo me non si riconosce tanto quello che sta facendo il Settore giovanile del Torino da tanti anni. Aver portato questi due titoli dopo il 1980, ultimo titolo Under 17, e il primo assoluto in Under 18 dalla riforma dei campionati ci ha reso orgogliosi. Dico sempre che non deve essere l’obiettivo mio e della società vincere gli scudetti. Purtroppo invece le luci si accendono tanto in questi momenti qua. Dietro agli scudetti ci sono ragazzi che coltivano dei sogni, ragazzi che speriamo possano arrivare a calcare palcoscenici importanti e ovviamente la prima squadra del Torino.“

Ludergnani ha poi parlato del difficile momento della squadra Primavera: “Stiamo vivendo una stagione difficile con la Primavera, ne sto soffrendo tanto. Tengo tanto al Settore giovanile e tanto a questo movimento.”