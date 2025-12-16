In occasione della 16ª giornata di campionato, Lazio e Torino hanno dato vita a una partita combattuta, decisa soltanto all’ultimo minuto

Il Torino esce dal campo della Lazio con un punto al termine di una gara intensa, risolta solamente nel finale.

Dopo un primo tempo soporifero, nella ripresa entrambe le squadre sono rientrate in campo con maggiore determinazione e voglia di conquistare la vittoria. Il Torino ha sofferto nei primi minuti del secondo tempo e ha dovuto rinunciare a Gabellini, espulso per un’ingenuità. Nonostante l’inferiorità numerica, i granata sono riusciti a ritrovare equilibrio grazie all’ingresso di Ferraris. Il centrocampista, a pochi minuti dal suo ingresso, ha infatti propiziato il gol del vantaggio del Torino nato da una sua conclusione: il tiro, potente e preciso, si è stampato sul palo prima di rimbalzare sulla nuca del portiere laziale, che ha deviato il pallone in rete. Pochi minuti più tardi, la Lazio ha trovato il pareggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo, l’ennesimo di una lunga serie a favore dei padroni di casa.

Finale turbolento

Dopo la momentanea parità, il Torino è riuscito nuovamente a invertire l’inerzia dell’incontro ancora con Ferraris, bravo a superare due difensori in dribbling e a trovare il gol valido per l’1-2. A pochi minuti di distanza, però, Falasca, appena entrato in campo, ha commesso un’ingenuità a palla lontana, proprio come aveva fatto in precedenza Gabellini, ricevendo un’espulsione che ha lasciato il Torino a giocarsela in nove uomini contro undici. La Lazio, dopo il nuovo svantaggio, è tornata a condurre il gioco e, nell’ultimo istante di gara, è riuscita a siglare il gol del pareggio con una conclusione nello specchio, una delle poche non bloccate da Santer.

La classifica

Dopo questo pareggio il Torino raggiunge il Cagliari a quota 11 punti, la Lazio scavalca il Lecce, 18 punti per i biancocelesti.

Fiorentina 29 Parma 27 Inter 26 Atalanta 26 Cesena 25 Roma 24 Genoa 24 Monza 23 Verona 23 Sassuolo 23 Bologna 21 Juventus 21 Milan 19 Lazio* 18 Lecce 17 Napoli 17 Frosinone 15 Cagliari 11 Torino* 11 Cremonese 9

*=una partita in più