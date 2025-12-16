Lazio-Torino, la diretta della partita di Primavera 1 2025/2026: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Il Torino Primavera nelle ultime settimane è tornato a fare punti: il pareggio contro la Juventus e il successivo contro il Genoa hanno permesso ai granata di incrementare il bottino di punti ottenuto dall’inizio della stagione. Sebbene i granata abbiamo raggiunto due risultati utili consecutivi, i ragazzi di Baldini hanno da rammaricarsi l’ultimo pareggio ottenuto in casa. Il Torino in quell’occasione stava infatti guidando l’incontro con un vantaggio di 3-0 nella prima frazione, ma nella ripresa, i granata sono riusciti a farsi recuperare all’ultimo istante di gara. Oggi i torelli faranno visita alla Lazio, che occupa il 15esimo posto con 17 punti.

Primavera Lazio-Torino: la diretta

2′ Liema Olinga commette un intervento irregolare a centrocampo e concede una punizione alla Lazio

2′ La Lazio prova a ripartire in velocità ma la difesa granata e ben piazzata e riesce ad arginare la minaccia

1′ Il Torino effettua subito un pressing aggressivo e riesce a recuperare il pallone

1′ La Lazio batte il calcio d’inizio e da il via all’incontro

PRIMO TEMPO

Primavera Lazio-Torino 0-0: il tabellino

Lazio: Pannozzo, Calvani, Bordon, Baldi, Cuzzarella, Bordoni, Serra, Munoz, Ferrari, Iorio, Fernandes. A disposizione: Bosi, Ciucci, Battisti, Milillo, Sulejmani, Marinaj, Trifelli, Farcomeni, Canali, Montano, Cangemi. Allenatore: Punzi.

Torino: Santer, Pellini, Carrascosa, Gabellini, Kugyela, Sandrucci, Acquah, Gatto, Liema Olinga, Bonacina, Luongo. A disposizione: Siviero, Gallo, Desole, Ferraris, Zeppieri, Barranco, Ballanti, Conzato, Falasca, Brzyski, Carvalho. Allenatore: Baldini.

Primavera Lazio-Torino: il prepartita

La Lazio, reduce dalla sconfitta nel derby contro la Roma è pronta per ospitare il Torino per la 16a giornata di campionato. I biancocelesti contro i granata cercheranno di ritrovare tre punti preziosi, per lasciarsi alle spalle la sconfitta per 2-1 subita contro la Roma. I granata invece, saranno chiamati a condurre una prova sopra le righe per ottenere punti cruciali che permetterebbero alla squadra di Baldini di intravedere la possibilità di lasciare la zona retrocessione. A pochi minuti dal calcio d’inizio, i giocatori sono arrivati all’impianto sportivo, e tra poco avranno inizio le manovre di riscaldamento che precederanno il fischio d’inizio.

Primavera Lazio-Torino: dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Lazio-Torino sarà trasmessa in diretta da Sportitalia, canale 60, e in streaming su Sportitalia.com.

Primavera Lazio-Torino: le formazioni ufficiali

