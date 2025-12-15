I granata alla ricerca di un successo che manca da inizio ottobre

Il Toro Primavera affronta la Lazio nell’infrasettimanale. La sfida contro i biancocelesti è i programma domani alle ore 12:00, la Primavera 1 vivrà infatti un turno infrasettimanale questa settimana. Ancora penultimi in classifica, i ragazzi Baldini cercano un successo che manca da inizio ottobre.

Gli ultimi due pareggi contro Juventus e Genoa, due buone squadre del campionato, hanno lasciato l’amaro in bocca. I granata hanno infatti dimostrato di poter serenamente competere anche contro organici molto più in alto in classifica.

Contro il Grifone, ad esempio, i ragazzi di Baldini a fine primo tempo erano già sopra di tre gol, sintomo di una squadra attrezzata e organizzata, ma che ha difficoltà nella lettura dei momenti e che pecca un po’ di inesperienza.

Proprio l’ultima uscita contro i rossoblù ha lasciato più di qualche rimpianto, soprattutto riguardo il vistoso fuorigioco non ravvisato dalla squadra arbitrale in occasione del pareggio nel finale del Genoa.

Toro Primavera, basta poco per risollevarsi

Nonostante l’ultimo successo della Primavera risalga allo scorso 5 ottobre, i granata sono distanti un solo punto dall’uscita dalla zona retrocessione.

La Cremonese con i suoi 9 punti, resta all’ultimo posto, preceduta dai granata a quota 10 e dal Cagliari a 11.

Primavera 1, la classifica completa

I segnali mostrati nelle ultime due partite raccontando di una squadra che avrebbe le carte in regola per tirarsi fuori da questa brutta posizione di classifica. Prima, però, c’è da affrontare una Lazio reduce da due vittorie consecutive, di cui l’ultima nel Derby della Capitale, ma che occupa comunque il 15esimo posto in classifica. In seguito, la classifica completa della Primavera 1:

Fiorentina 29 Parma 27 Inter 26 Atalanta 26 Cesena 25 Roma 24 Genoa 24 Monza 23 Verona 23 Sassuolo 23 Bologna 21 Juventus 21 Milan 19 Lecce 17 Lazio 17 Napoli 17 Frosinone 15 Cagliari 11 Torino 10 Cremonese 9