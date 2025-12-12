Amarezza e rabbia della Primavera per l’errore al 95′ che ha permesso al Genoa di trovare la rete del pareggio

La Primavera sta faticosamente cercando di rialzarsi in campionato. La squadra di Baldini, oggi, era vicina a vincere la sua prima partita dopo due mesi. L’ultimo successo resta al momento quello sul Cagliari del 5 ottobre. Da lì in poi qualche pareggio ma pure tante sconfitte. Contro il Genoa, questo pomeriggio, il successo si stava materializzando. Avanti di tre gol, la squadra si è fatta rimontare ma pesa come un macigno il grosso errore arbitrale in occasione del pari del Grifone. Un fuorigioco evidente – davvero difficile immaginare che non potesse essere visto – dal quale poi in pochi secondi si è sviluppata l’azione che ha portato, al 95′, gli ospiti a pareggiare.

Tanta amarezza sì, ma soprattutto rabbia per un episodio che costa punti importanti nella rincorsa alla salvezza. La Primavera resta al penultimo posto, con due punti di vantaggio sulla Cremonese, ultima in attesa delle altre sfide del fine settimana.