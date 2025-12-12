Torino-Genoa, la diretta della partita di Primavera 1 2025/2026: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Reduce dal pareggio esterno contro la Juventus di Padoin, il Toro Primavera si prepara ad ospitare il Genoa, domani alle ore 16:00, in una gara importante per la classifica e per rilanciarsi. Il pareggio contro i bianconeri ha regalato ai ragazzi di Baldini un punto importante più per il morale e per interrompere la serie di sconfitte, che per la classifica. Ancora al penultimo posto in classifica, ad un solo punto di vantaggio sulla Cremonese fanalino di coda, ai granata servirà però ben altro per risollevare la propria classifica. Il secondo tempo contro la Juve, ha mostrato tuttavia dei granata combattivi e tutt’altro che spacciati. Segui la diretta di Torino-Geno su Toro.it

Primavera Torino-Genoa 3-3 il tabellino

Marcatori: pt 8′ Gabelli (T), pt 24′ Gabellini (T), pt 43′ Olinga (T), st 18′ Romano (G), st 43′ Spicuglia (G), st 45′ Mendolia

Ammoniti: st 15′ Zaia (T), st 43′ Sabone (T), st 45′ Mendolia (G)

Espulsi: st 30′ Zaia (T)

Torino (4-3-3): Santer, Zaia, Pellini, Carrascosa, Kugyela; Luongo (st 16′ Sabone), Acquah, Olinga (st 24′ Brzyski); Bonacina (st 16′ Politakis), Sandrucci (st 33′ Bonadiman), Gabellini. A disposizione: Cereser, Gallo, Desole, Ferraris, Zeppieri, Falasca, Komesse, Gatto. Allenatore: Baldini

Genoa (3-4-2-1): Mihelsons, Celik, Doucoure (st 1′ Galvano), Arata; Odero, Lafont (st 33′ Spicuglia), Taieb, Pallavicini (st 33′ Mendolia); Gibertini (st 1′ Romano), Carbone, Zulevic. A disposizione: Enoghama, Gecaj, Dodde, Nsingi, Diallo, Giangreco, Fazio. Allenatore: Sbravati

Primavera Torino-Genoa: la diretta

51′ Termina 3-3 l’incontro tra Torino e Genoa. Prima frazione perfetta del Toro che poi crolla nel secondo tempo, complice anche l’espulsione di Zaia, e subisce tre gol. Pareggio che lascia l’amaro in bocca.

50′ Ammonito Mendolia per essersi tolto la maglia nell’esultanza

50′ GOL 3-3 GENOA: Mendolia pareggia la partita a tempo quasi scaduto. Il Genoa la riprende grazie ai cambi, tutti e tre i gol sono arrivati dai subentrati

47′ Ammonito Sabone per aver fermato una ripartenza ospite

45′ Il direttore di gara concede 5 minuti di recupero

44′ GOL 3-2 GENOA: Mendolia trova Spicuglia sul secondo palo che insacca di testa il gol del 3-2. Finale infuocato ora ad Orbassano

38′ Ultime speranze per il Genoa, nonostante l’inferiorità numerica granata il Grifone non è riuscito finora ad impensierire la retroguardia dei padroni di casa

33′ Sostituzione Torino: fuori Sandrucci, entra Bonadiman

33′ Doppia sostituzione Genoa: fuori Lafont e Pallavicini, dentro Mendolia e Spicuglia

30′ Espulso Zaia per somma di ammonizioni. Il numero 19 viene nuovamente ammonito in seguito ad un fallo su Pallavicini al limite dell’area di rigore.

27′ A terra Santer in seguito ad un contrasto di gioco

24′ Sostituzione Torino: fuori Olinga, dentro Brzyski

18′ GOL 3-1 GENOA: Romano si conquista il rigore e spiazza Santer, gli ospiti accorciano le distanze

17′ Calcio di rigore per il Genoa, fallo di Santer su Romano

16′ Doppia sostituzione Toro: fuori Luongo e Bonacini, dentro Sabone e Politakis

15′ Ammonito Zaia per una trattenuta su Carbone

10′ Azione confusa in area di rigore del Torino, Carrascosa mette giù un pallone in area piccola rischiando molto, Romano finisce a terra ma il direttore di gara punisce un suo tocco di mano

5′ Il Genoa prova a spingere in questa seconda frazione, il Grifone ha bisogno di un gol per riaccendere le proprie speranze

1′ Doppia sostituzione Genoa: fuori Gibertini e Doucoure per Romano e Galvano

SECONDO TEMPO

46′ Terminato il primo tempo tra Torino e Genoa. Granata padroni della prima frazione e avanti 3-0 nel punteggio, contro un Genoa quasi impalpabile

45′ Un minuto di recupero assegnato dal direttore di gara

43′ GOOOL 3-0 TORO: Olinga approfitta di una ribattuta di Mihelsons in seguito ad un tiro di Zaia, e firma il terzo gol granata. Torino padrone assoluto della gara in questo primo tempo

40′ Spingono gli ospiti in questi ultimi minuti della prima frazione alla ricerca di un gol per accorciare le distanze

39′ Occasione Genoa, torsione aerea di Zulevic su cross dalla destra di Odero. Il tiro si spegne però largo

34′ Grande sgroppata di Pellini sull’out di destra, che poi tira forte sul primo palo. Mihelsons riesce a metterci i guanti

33′ Ottima ripartenza dei granata, che sfruttano le praterie lasciate dal Genoa nella propria metà campo. Il cross finisce sulla testa di Gabellini, che questa volta non riesce però ad incornare al meglio

30′ Serie di corner in favore del Toro, gli ospiti non riescono ad uscire

27′ Tante difficoltà in fase difensiva per il Grifone, soprattutto da parte dell’estremo difensore Mihelsons. Il portiere lettone con un paio di incertezze ha regalato ai granata due calci d’angolo su cui sono nati il gol ed il palo colpito da Pellini

24′ GOOOOOL 2-0 TORO: Gabellini colpisce ancora da calcio d’angolo, con un’incornata nel cuore dell’aerea. Seconda doppietta stagionale e sesto gol in campionato per il giovane centravanti

20′ Fase interlocutoria della partita: Il nuovo assetto adottato da Baldini sembra star dando i suoi frutti in questo avvio, i granata appaiono compatti ma pericolosi in ripartenza

16′ Occasione Toro: il corner battuto da Sandrucci arriva sul secondo palo, dove Pellini si coordina alla grande ma il suo tiro si stampa sul palo

12′ Partito meglio il Toro in questi primi 10 minuti di gioco, non un buon approccio invece per gli ospiti

8′ GOOOOL 1-0 TORO: i granata passano in vantaggio grazie al calcio di rigore realizzato da Gabellini, che non segnava dal 18 ottobre

8′ Calcio di rigore per il Toro! Iniziativa personale di Bonacina all’interno dell’area abbattuto da Odero

4′ Odero effettua un tiro-cross pericoloso dall’out di destra, che la difesa del Toro riesce però a disinnescare con un brividio dopo un intervento incerto di Santer

1′ Fischia il direttore di gara, inizia la partita tra Torino e Genoa

PRIMO TEMPO

Primavera Torino-Genoa il prepartita

Imbattuto nelle prime nove gare stagionali, il Genoa di Jacopo Sbravati ha poi visto le proprie prestazioni calare nel corso delle ultime gare. Tre sconfitte nelle ultime cinque, contro Monza, Sassuolo e Verona, hanno fatto crollare il Grifone dal primo all’ottavo posto in classifica. Squadra che resta comunque un avversario ostico per i granata, gli osservati speciali dell’incontro dovranno necessariamente essere l’ala sinistra Marco Romano, il trequartista Filippo Carbone e il centravanti Joi Nuredini, autori di 13 gol in tre in questo inizio di stagione.

Primavera Torino-Genoa: dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Torino-Genoa in diretta sarà trasmessa da Sportitalia, canale 60, e in streaming su Sportitalia.com.

Primavera Torino-Genoa: le formazioni ufficiali

Torino (4-3-3): Santer, Zaia, Pellini, Carrascosa, Kugyela; Luongo, Acquah, Olinga; Bonacina, Sandrucci, Gabellini. A disposizione: Cereser, Gallo, Desole, Politakis, Ferraris, Zappieri, Bonadiman, Falasca, Komesse, Gatto, Brzyski. Allenatore: Baldini

Genoa (3-4-2-1): Mihelsons, Celik, Doucoure, Arata; Odero, Lafont, Taieb, Pallavicini; Gibertini, Carbone, Zulevic. A disposizione: Enoghama, Gecaj, Dodde, Romano, Spicuglia, Mendolia, Nsingi, Diallo, Galvano, Giangreco, Fazio. Allenatore: Sbravati