Torino-Genoa, la diretta della partita di Primavera 1 2025/2026: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino
Reduce dal pareggio esterno contro la Juventus di Padoin, il Toro Primavera si prepara ad ospitare il Genoa, domani alle ore 16:00, in una gara importante per la classifica e per rilanciarsi. Il pareggio contro i bianconeri ha regalato ai ragazzi di Baldini un punto importante più per il morale e per interrompere la serie di sconfitte, che per la classifica. Ancora al penultimo posto in classifica, ad un solo punto di vantaggio sulla Cremonese fanalino di coda, ai granata servirà però ben altro per risollevare la propria classifica. Il secondo tempo contro la Juve, ha mostrato tuttavia dei granata combattivi e tutt’altro che spacciati. Segui la diretta di Torino-Geno su Toro.it
Primavera Torino-Genoa 3-3 il tabellino
Marcatori: pt 8′ Gabelli (T), pt 24′ Gabellini (T), pt 43′ Olinga (T), st 18′ Romano (G), st 43′ Spicuglia (G), st 45′ Mendolia
Ammoniti: st 15′ Zaia (T), st 43′ Sabone (T), st 45′ Mendolia (G)
Espulsi: st 30′ Zaia (T)
Torino (4-3-3): Santer, Zaia, Pellini, Carrascosa, Kugyela; Luongo (st 16′ Sabone), Acquah, Olinga (st 24′ Brzyski); Bonacina (st 16′ Politakis), Sandrucci (st 33′ Bonadiman), Gabellini. A disposizione: Cereser, Gallo, Desole, Ferraris, Zeppieri, Falasca, Komesse, Gatto. Allenatore: Baldini
Genoa (3-4-2-1): Mihelsons, Celik, Doucoure (st 1′ Galvano), Arata; Odero, Lafont (st 33′ Spicuglia), Taieb, Pallavicini (st 33′ Mendolia); Gibertini (st 1′ Romano), Carbone, Zulevic. A disposizione: Enoghama, Gecaj, Dodde, Nsingi, Diallo, Giangreco, Fazio. Allenatore: Sbravati
Primavera Torino-Genoa: la diretta
51′ Termina 3-3 l’incontro tra Torino e Genoa. Prima frazione perfetta del Toro che poi crolla nel secondo tempo, complice anche l’espulsione di Zaia, e subisce tre gol. Pareggio che lascia l’amaro in bocca.
50′ Ammonito Mendolia per essersi tolto la maglia nell’esultanza
50′ GOL 3-3 GENOA: Mendolia pareggia la partita a tempo quasi scaduto. Il Genoa la riprende grazie ai cambi, tutti e tre i gol sono arrivati dai subentrati
47′ Ammonito Sabone per aver fermato una ripartenza ospite
45′ Il direttore di gara concede 5 minuti di recupero
44′ GOL 3-2 GENOA: Mendolia trova Spicuglia sul secondo palo che insacca di testa il gol del 3-2. Finale infuocato ora ad Orbassano
38′ Ultime speranze per il Genoa, nonostante l’inferiorità numerica granata il Grifone non è riuscito finora ad impensierire la retroguardia dei padroni di casa
33′ Sostituzione Torino: fuori Sandrucci, entra Bonadiman
33′ Doppia sostituzione Genoa: fuori Lafont e Pallavicini, dentro Mendolia e Spicuglia
30′ Espulso Zaia per somma di ammonizioni. Il numero 19 viene nuovamente ammonito in seguito ad un fallo su Pallavicini al limite dell’area di rigore.
27′ A terra Santer in seguito ad un contrasto di gioco
24′ Sostituzione Torino: fuori Olinga, dentro Brzyski
18′ GOL 3-1 GENOA: Romano si conquista il rigore e spiazza Santer, gli ospiti accorciano le distanze
17′ Calcio di rigore per il Genoa, fallo di Santer su Romano
16′ Doppia sostituzione Toro: fuori Luongo e Bonacini, dentro Sabone e Politakis
15′ Ammonito Zaia per una trattenuta su Carbone
10′ Azione confusa in area di rigore del Torino, Carrascosa mette giù un pallone in area piccola rischiando molto, Romano finisce a terra ma il direttore di gara punisce un suo tocco di mano
5′ Il Genoa prova a spingere in questa seconda frazione, il Grifone ha bisogno di un gol per riaccendere le proprie speranze
1′ Doppia sostituzione Genoa: fuori Gibertini e Doucoure per Romano e Galvano
SECONDO TEMPO
46′ Terminato il primo tempo tra Torino e Genoa. Granata padroni della prima frazione e avanti 3-0 nel punteggio, contro un Genoa quasi impalpabile
45′ Un minuto di recupero assegnato dal direttore di gara
43′ GOOOL 3-0 TORO: Olinga approfitta di una ribattuta di Mihelsons in seguito ad un tiro di Zaia, e firma il terzo gol granata. Torino padrone assoluto della gara in questo primo tempo
40′ Spingono gli ospiti in questi ultimi minuti della prima frazione alla ricerca di un gol per accorciare le distanze
39′ Occasione Genoa, torsione aerea di Zulevic su cross dalla destra di Odero. Il tiro si spegne però largo
34′ Grande sgroppata di Pellini sull’out di destra, che poi tira forte sul primo palo. Mihelsons riesce a metterci i guanti
33′ Ottima ripartenza dei granata, che sfruttano le praterie lasciate dal Genoa nella propria metà campo. Il cross finisce sulla testa di Gabellini, che questa volta non riesce però ad incornare al meglio
30′ Serie di corner in favore del Toro, gli ospiti non riescono ad uscire
27′ Tante difficoltà in fase difensiva per il Grifone, soprattutto da parte dell’estremo difensore Mihelsons. Il portiere lettone con un paio di incertezze ha regalato ai granata due calci d’angolo su cui sono nati il gol ed il palo colpito da Pellini
24′ GOOOOOL 2-0 TORO: Gabellini colpisce ancora da calcio d’angolo, con un’incornata nel cuore dell’aerea. Seconda doppietta stagionale e sesto gol in campionato per il giovane centravanti
20′ Fase interlocutoria della partita: Il nuovo assetto adottato da Baldini sembra star dando i suoi frutti in questo avvio, i granata appaiono compatti ma pericolosi in ripartenza
16′ Occasione Toro: il corner battuto da Sandrucci arriva sul secondo palo, dove Pellini si coordina alla grande ma il suo tiro si stampa sul palo
12′ Partito meglio il Toro in questi primi 10 minuti di gioco, non un buon approccio invece per gli ospiti
8′ GOOOOL 1-0 TORO: i granata passano in vantaggio grazie al calcio di rigore realizzato da Gabellini, che non segnava dal 18 ottobre
8′ Calcio di rigore per il Toro! Iniziativa personale di Bonacina all’interno dell’area abbattuto da Odero
4′ Odero effettua un tiro-cross pericoloso dall’out di destra, che la difesa del Toro riesce però a disinnescare con un brividio dopo un intervento incerto di Santer
1′ Fischia il direttore di gara, inizia la partita tra Torino e Genoa
PRIMO TEMPO
Primavera Torino-Genoa il prepartita
Imbattuto nelle prime nove gare stagionali, il Genoa di Jacopo Sbravati ha poi visto le proprie prestazioni calare nel corso delle ultime gare. Tre sconfitte nelle ultime cinque, contro Monza, Sassuolo e Verona, hanno fatto crollare il Grifone dal primo all’ottavo posto in classifica. Squadra che resta comunque un avversario ostico per i granata, gli osservati speciali dell’incontro dovranno necessariamente essere l’ala sinistra Marco Romano, il trequartista Filippo Carbone e il centravanti Joi Nuredini, autori di 13 gol in tre in questo inizio di stagione.
Primavera Torino-Genoa: dove vedere la partita in tv e streaming
La partita Juventus-Genoa in diretta sarà trasmessa da Sportitalia, canale 60, e in streaming su Sportitalia.com.
Primavera Torino-Genoa: le formazioni ufficiali
Torino (4-3-3): Santer, Zaia, Pellini, Carrascosa, Kugyela; Luongo, Acquah, Olinga; Bonacina, Sandrucci, Gabellini. A disposizione: Cereser, Gallo, Desole, Politakis, Ferraris, Zappieri, Bonadiman, Falasca, Komesse, Gatto, Brzyski. Allenatore: Baldini
Genoa (3-4-2-1): Mihelsons, Celik, Doucoure, Arata; Odero, Lafont, Taieb, Pallavicini; Gibertini, Carbone, Zulevic. A disposizione: Enoghama, Gecaj, Dodde, Romano, Spicuglia, Mendolia, Nsingi, Diallo, Galvano, Giangreco, Fazio. Allenatore: Sbravati
Mandrogno, cosa aspetti a mandar via anche questi di incapaci!!!! Poi fai la cortesia eclissati anche tu che sei una disgrazia!!!
Primo tempo quasi perfetto (Genoa poca roba), poi nel secondo tempo hanno preso subito un gol e si sono squagliati. E addirittura nell’ultimo minuto hanno rischiato di incassare il gol della sconfitta.
Perfettamente in sintonia con la prima squadra direi.
Ahhhh adesso riconosco la vera young cairese, mi faceva strano. Gobbaldini e Ludernani fuori dal caxxo, gente inutile e dannosa.
Cairo: “Ludergnani il top”….