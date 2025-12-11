Il Toro Primavera accoglie il genoa in occasione della 15esima giornata

Reduce dal pareggio esterno contro la Juventus di Padoin, il Toro Primavera si prepara ad ospitare il Genoa, domani alle ore 16:00, in una gara importante per la classifica e per rilanciarsi. Il pareggio contro i bianconeri ha regalato ai ragazzi di Baldini un punto importante più per il morale e per interrompere la serie di sconfitte, che per la classifica.

Ancora al penultimo posto in classifica, ad un solo punto di vantaggio sulla Cremonese fanalino di coda, ai granata servirà però ben altro per risollevare la propria classifica. Il secondo tempo contro la Juve, ha mostrato tuttavia dei granata combattivi e tutt’altro che spacciati.

Toro, soli tre punti raccolti nelle ultime sette

I soli tre punti raccolti nelle ultime sette, non permettono a Baldini di dormire sonni sereni. Serve trovare una continuità di risultati, più che di prestazioni, per allontanare la zona retrocessione.

La partita, sulla carta, sembrerebbe presentare ai granata un avversario piuttosto in difficoltà nelle ultime uscite, a fronte di un ottimo inizio di stagione.

Il Genoa di Sbravati

Imbattuto nelle prime nove gare stagionali, il Genoa di Jacopo Sbravati ha poi visto le proprie prestazioni calare nel corso delle ultime gare. Tre sconfitte nelle ultime cinque, contro Monza, Sassuolo e Verona, hanno fatto crollare il Grifone dal primo all’ottavo posto in classifica.

Squadra che resta comunque un avversario ostico per i granata, gli osservati speciali dell’incontro dovranno necessariamente essere l’ala sinistra Marco Romano, il trequartista Filippo Carbone e il centravanti Joi Nuredini, autori di 13 gol in tre in questo inizio di stagione.