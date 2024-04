Torino Primavera e Fiorentina Primavera si affronteranno in campionato dieci giorni dopo la finale di Coppa Italia

Il Torino Primavera guidato da Scurto è protagonista di una stagione senza dubbio alcuno molto positiva, infatti i torelli sono attualmente sesti in campionato e lottano per le posizioni più alte e sono riusciti ad arrivare fino in finale di Coppa Italia Primavera. Purtroppo poi il sogno di alzare un trofeo al cielo si è infranto, la squadra piemontese ha infatti incontrato la Fiorentina in finale. La partita è terminata 0-0 sia nei tempi regolamentari che in quelli supplementari e quindi a decidere la finale sono stati i tiri dagli undici metri. La lotteria dei rigori questa volta ha dato ragione alla Viola che non ha sbagliato nemmeno 1 tiro convertendo tutti i rigori in gol, i granata sfortunatamente hanno sbagliato il primo calcio di rigore e hanno visto sfumare il trofeo. Ora i piemontesi affronteranno nuovamente i toscani (calcio d’inizio domani alle ore 13 in casa della Fiorentina), questa volta in campionato. I granata hanno perso qualche punto nelle ultime gare facendosi sorpassare da altre squadre, ma sicuramente i ragazzi di Scurto saranno più che motivati a prendersi la rivincita sulla squadra che li ha privati di un’ambitissima Coppa Italia ad un passo dal conquistarla.

Torino e Fiorentina: i due percorsi a confronto

Il Torino Primavera in questa stagione ha totalizzato 45 punti in 28 partite disputate piazzandosi ad oggi in sesta posizione a pari punti con il Sassuolo che è quinto ma ha giocato una partita in più e il Milan che ha due punti in meno. I granata sono stati trascinati da un attacco devastante che è riuscito a segnare la bellezza di 56 gol, piazzandosi come secondo miglior attacco dietro all’Inter (58 gol) primo in classifica. Se però l’attacco è strepitoso la difesa è il punto debole della squadra: infatti i Torelli hanno subito ben 49 gol nelle 28 gare disputate, portando la loro differenza reti a soli 7 gol. La Fiorentina invece si è resa fino ad ora protagonista di un campionato meno positivo, avendo collezionato solamente 33 punti con 40 gol fatti e 41 gol subiti. La Viola è quindi dopo 28 giornate 12esima in classifica sotto all’Empoli per 4 punti e sopra la Juventus per 1 punto. Nella partita di andata a Torino i granata avevano trionfato per 2-1 e sicuramente faranno di tutto per cercare di ripetersi anche in questo match di ritorno, sia per vendicarsi della finale persa sia per cercare di raggiungere posizioni più alte in classifica.